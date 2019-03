Mit National Geographic Expeditions zu Löwen und Vulkanen

13.3.2019 – Erstmalig ist es am deutschsprachigen Markt möglich, exklusive National Geogrpahic Expeditions-Reisen zu buchen.

foto: national geographic partners

Auf Kleingruppenreisen haben sich die von der renommierten Medienmarke National Geographic angebotenen National Geographic Expeditions spezialisiert. Abenteuer, Naturschutz und Bildung stehen bei diesen Reisen in den Vordergrund. Ein Teil der Erlöse aus allen National Geographic Expeditions Reisen geht an die gemeinnützige National Geographic Society und ihre Mission, den Planeten zu erkunden und zu schützen. Durch diese Erlöse werden jedes Jahr Forscher und Entdecker auf der ganzen Welt bei ihrem Vorhaben gefördert, Arten und Ökosysteme zu erhalten, Kulturen zu schützen und sich für ein besseres Verständnis für unseren Planeten und seine Bewohner einzusetzen. Zu den Reiserouten und Erlebnissen zählen unter anderem Löwenbeobachtungen in Südafrika, das Untersuchen alter Ruinen in Peru oder das Fotografieren von Vulkanen in Island.

Infos: Die Reisen können über den deutschen Reiseanbieter itravel gebucht und in lokaler Währung bezahlt werden. Erste Informationen gibt es unter: https://info.itravel.de/registrierung-national-geographic-expeditions.