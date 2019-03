Dovizioso in Doha wieder Auftaktsieger der MotoGP

Hauchdünn vor Marquez

Doha – Andrea Dovizioso hat wie im Vorjahr den WM-Auftakt der MotoGP in Losail in Katar gewonnen. Der italienische Ducati-Pilot setzte sich Sonntagabend nach einem dramatischen Flutlicht-Duell mit Weltmeister Marc Marquez (Honda) hauchdünn vor dem Weltmeister aus Spanien durch und feierte seinen 22. GP-Sieg. Platz drei ging an den Briten Cal Crutchlow (Honda).

Valentino Rossi fuhr von Platz 14 auf Rang fünf nach vorne. Der Spanier Pol Espargaro wurde als bester KTM-Pilot Zwölfter. (APA, 10.3.2019)

Ergebnisse vom Auftakt der Motorrad-WM in Losail – Grand Prix von Katar:

MotoGP (22 Runden a 5,380 km/118,36 km):

1. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 42:36,902 (166,6 km/h)

2. Marc Marquez (ESP) Honda 0,023 Sek. zurück

3. Cal Crutchlow (GBR) Honda 0,320

4. Alex Rins (ESP) Suzuki 0,457

5. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 0,600

6. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 2,320

7. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 2,481.

Weiter: 12. Pol Espargaro (ESP) KTM 12,774 – 13. Jorge Lorenzo (ESP) Honda 14,307 – 15. Johann Zarco (FRA) KTM 15,093 – 17. Miguel Oliveira (ESP) KTM 16,377 – 20. Hafizh Syahrin (MAL) KTM 43,242

WM-Stand (1/19):

1. Dovizioso 25

2. Marquez 20

3. Crutchlow 16