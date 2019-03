Rapid verliert und ist auf Schützenhilfe angewiesen

Die Wiener müssen sich im Burgenland mit 1:2 geschlagen geben

Mattersburg – Rapid kann die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga wohl abschreiben. Die Hütteldorfer kassierten am Samstag eine 1:2-Niederlage beim SV Mattersburg und haben damit nur noch eine kleine Chance, nach der letzten Runde des Grunddurchgangs in einer Woche unter den Top sechs zu stehen.

Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen Hartberg. Außerdem müsste ausgerechnet Erzrivale Austria auswärts gegen Sturm gewinnen. Schon bei einem Unentschieden hätten die zwei Punkte vor dem Siebenten Rapid liegenden sechstplatzierten Steirer aufgrund der besseren Tordifferenz wohl die Nase vorne. Mit einem Heimremis gegen die Admira wäre der drei Punkte vor Rapid liegende WAC fix durch. Der Achte Mattersburg, punktegleich mit Rapid, hat wegen des noch schlechteren Torverhältnisses nur noch theoretische Chancen.

Andreas Gruber brachte den SVM in der 13. Minute mit 1:0 in Führung, Philipp Schobesberger sorgte in der 38. Minute für das 1:1. Der Siegestreffer der Burgenländer in der 81. Minute ging auf das Konto von Thorsten Mahrer.

Nervös

In der Anfangsphase war den Gästen nicht anzumerken, was für sie auf dem Spiel stand. Die Mattersburger präsentierten sich zunächst in stärkerer Verfassung und kamen mit dem äußerst holprigen Geläuf deutlich besser zurecht – vor allem in der 13. Minute: Rund 20 Meter vor dem Tor sprang der Ball vor Gruber optimal auf, und der Gold-Torschütze gegen Wacker Innsbruck beförderte das Kunstleder mit einer eigenwilligen Bogen-Flugbahn ins Kreuzeck.

Rapid zeigte sich vom Gegentor einigermaßen geschockt. Im Spiel nach vorne klappte vorerst nichts, in der Defensive schlichen sich immer wieder Unachtsamkeiten ein, so etwa in der 20. Minute, als ein abgefälschter Schuss von Marko Kvasina das Tor relativ knapp verfehlte.

Erst nach gut einer halben Stunde fanden die Hütteldorfer besser in die Partie, Beleg dafür war ein Freistoß neben das Mattersburg-Gehäuse von Manuel Martic (36.). Zwei Minuten später bekam Rapid den Ausgleich von den Gastgebern praktisch auf dem Silbertablett serviert. SVM-Goalie Markus Kuster brachte Jano mit einem Pass in Bedrängnis, der Spanier verlor zunächst den Ball an Thomas Murg und bugsierte das Spielgerät dann unfreiwillig auf Schobesberger, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Mahrer macht's

In der zweiten Hälfte verschafften sich die Rapidler vorerst klare Vorteile und ließen in der 53. Minute eine Top-Chance aus. Nach Querpass von Murg schoss Andrija Pavlovic aus zehn Metern völlig freistehend weit drüber. Gefährlich wurde es auch noch in der 65. Minute bei einem Weitschuss von Stefan Schwab, der von Christoph Knasmüllner abgefälscht wurde und Kuster zu einer Fußabwehr zwang.

Es folgte ein langer Leerlauf, ehe im Finish wieder die Spannung stieg und Mattersburg der Lucky Punch gelang. Der eingewechselte Martin Pusic spielte Mahrer frei, und der Verteidiger schloss gekonnt zum 2:1 ab. Damit war die erste Rapid-Niederlage gegen die Burgenländer seit 13 Bewerbspartien besiegelt. (APA, 10.3.2019)

Fußball-Bundesliga – 21. Runde: SV Mattersburg – SK Rapid Wien 2:1 (1:1).

Mattersburg, Pappelstadion, 11.000, SR Gishamer

Tore: 1:0 (13.) Gruber

1:1 (38.) Schobesberger

2:1 (81.) Mahrer

Mattersburg: Kuster – Mahrer, Ortiz, Rath – Hart, Jano, Salomon, Renner (94. Fran) – Erhardt, Kvasina (66. Pusic), Gruber (75. Halper)

Rapid: Strebinger – Auer, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli – Martic (83. V. Berisha), Schwab – Murg, Knasmüllner (74. Ivan), Schobesberger – Pavlovic (67. Badji)

Gelbe Karten: Kvasina, Salomon bzw. Martic, Auer, Badji