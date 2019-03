Johansson fängt Kraft in Oslo noch ab

Der Österreicher kann seine Halbzeit-Führung nicht halten. Aschenwald Vierter

Oslo – Skispringer Stefan Kraft hat den Sieg beim Weltcup in Oslo am Sonntag knapp verpasst. Der Ex-Weltmeister musste sich auf dem Holmenkollen nach Zwischenführung um 3,7 Punkten dem Norweger Robert Johansson geschlagen geben. Sein Teamkollege Philipp Aschenwald wurde hinter dem Slowenen Peter Prevc Vierter. Daniel Huber fiel vom dritten Platz auf den 15. Endrang zurück.



Horngacher vor DSV-Engagement

Der Tiroler Stefan Horngacher befindet sich in Verhandlungen um die Nachfolge von Werner Schuster als deutscher Herren-Skisprungcheftrainer. "Es gibt mittlerweile Gespräche mit dem deutschen Skiverband", sagte Horngacher am Sonntag zur ARD. Die Gespräche seien aber noch nicht so weit fortgeschritten, dass man von einer Einigung sprechen könne, erklärte der aktuelle Coach der Polen.

Den Verlauf bezeichnete der 49-Jährige aber als "sehr positiv". Sein Landsmann Schuster beendet sein Engagement als DSV-Tainer nach der laufenden Saison. Horngacher gilt schon länger als Top-Favorit auf die Nachfolge. (APA, 10.3.2019)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Oslo:

1. Robert Johansson (NOR) 262,0 (127,0/129,5)

2. Stefan Kraft (AUT) 258,3 (134,0/126,0)

3. Peter Prevc (SLO) 252,8 (125,5/129,0)

4. Philipp Aschenwald (AUT) 250,2 (127,0/130,5)

5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 250,1 (127,0/126,0)

6. Domen Prevc (SLO) 245,7 (129,0/123,5)

7. Roman Koudelka (CZE) 244,8 (127,5/130,0)

8. Yukiya Sato (JPN) 244,4 (130,0/126,0)

9. Johann Andre Forfang (NOR) 241,4 (121,0/130,0)

10. Markus Eisenbichler (GER) 237,8 (120,0/132,5)

11. Junshiro Kobayashi (JPN) 233,3 (125,0/125,5)

12. Simon Ammann (SUI) 232,6 (119,0/125,0)

13. Kamil Stoch (POL) 232,0 (125,5/117,0)

14. Timi Zajc (SLO) 230,8 (124,5/120,0)

15. Daniel Huber (AUT) 230,7 (132,0/116,5)

16. Robin Pedersen (NOR) 229,6 (125,5/120,5)

17. Karl Geiger (GER) 229,5 (119,0/124,0)

18. Antti Aalto (FIN) 229,2 (127,0/120,0)

19. Jakub Wolny (POL) 228,9 (124,0/124,0)

20. Killian Peier (SUI) 226,3 (119,0/126,0)

21. Constantin Schmid (GER) 224,9 (122,5/123,5)

22. Jewgenij Klimow (RUS) 220,2 (121,0/123,0)

23. Michael Hayböck (AUT) 218,2 (118,0/125,5)

24. Dawid Kubacki (POL) 215,5 (123,0/115,0)

25. Clemens Aigner (AUT) 212,6 (116,5/122,0)

26. Piotr Zyla (POL) 210,5 (124,0/113,5)

27. Manuel Fettner (AUT) 210,2 (120,0/119,0)

28. Noriaki Kasai (JPN) 197,7 (114,0/115,0)

29. Lukas Hlava (CZE) 195,5 (117,5/112,0)

30. Viktor Polasek (CZE) 192,5 (119,5/108,0)

31. Jan Hörl (AUT) 98,1 (117,0)

Gesamtweltcup:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1665

2. Kamil Stoch (POL) 1165

3. Stefan Kraft (AUT) 1097

4. Piotr Zyla (POL) 968

5. Dawid Kubacki (POL) 841

6. Robert Johansson (NOR) 807

7. Johann Andre Forfang (NOR) 702

8. Markus Eisenbichler (GER) 687

9. Timi Zajc (SLO) 682

10. Karl Geiger (GER) 648

Nationencup:

1. Polen 4869

2. Deutschland 4409

3. Japan 3753

4. Österreich 3592

5. Norwegen 3137

6. Slowenien 1838

7. Schweiz 1138

8. Tschechien 1029

9. Slowenien 650 10. Russland 629