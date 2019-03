"Tatort" aus dem Schwarzwald: Top oder Flop?

foto: orf/ard/benoit linder

Es komme nicht häufig vor, dass ein "Tatort" so ernsthaft an seinen Charakteren interessiert ist wie in dieser neuen Folge mit dem Schwarzwald-Team, findet Marion Löhndorf (Neue Zürcher Zeitung). Erkennbar sei auch ein großes Vorbild: der "Tatort"-Klassiker "Reifezeugnis" mit Nastassja Kinski. (red, 10.3.2019)

Und wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus dem Schwarzwald? Hier im Forum ist Platz für Ihren Befund: