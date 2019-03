"Wieso sind Sie schwul?": Absurdes TV-Gespräch zu Homosexualität geht um die Welt

Aufzeichnung aus dem Jahr 2012 verbreitet sich aktuell rasant im Netz

Ein Interview zu Homosexualität in Uganda aus dem Jahr 2012 zählt aktuell zu den meistgeklickten Videos auf Youtube. Bei der Sendung namens "Morning Breeze" nahm LGBT-Aktivist Pepe Julian Onziema und in späterer Folge Pastor Martin Ssempa teil. Moderiert wurde das Gespräch von Simon Kagwa Njala.

Aufzeichnung geht um die Welt

Das Video ging erst sieben Jahre nach Aufzeichnung um die Welt, nachdem absurde Ausschnitte aus dem Gespräch im Jänner veröffentlicht wurden. So fragte Gastgeber Njala Onziema etwa, wieso er schwul ist und was Menschen überhaupt homosexuell macht.

Mit Obst Studio gestürmt

Auch über die homophoben Aussagen von Ssempa wurde sich in einigen Videos lustig gemacht. So stürmte der Pastor die Fernsehsendung mit Obst und beleidigte den Aktivisten in einer Tour und stellte Homosexualität durchgehend als Krankheit dar, die es zu heilen gilt. Onziema bewahrte während des ganzen Gesprächs über die Ruhe. Mehr als eine Stunde lang dauerte die absurde Aufzeichnung.

Homosexualität in Uganda

Dabei hat das Video durchaus einen ernsten Hintergrund. In Uganda ist Homosexualität in weiten Teilen der Gesellschaft tabuisiert. Homosexuelle Handlungen stehen sogar unter Strafe. 2005 unterzeichnete Präsident Yoweri Museveni ein Gesetz, das gleichgeschlechtliche Ehen ausdrücklich verbietet. 2012 setzte sich das Parlament auch für eine Strafverschärfung bei homosexuellen Handlungen ein – dies wurde zwei Jahre später vom Verfassungsgericht revidiert. (red, 10.3.2019)