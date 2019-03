Apples Verschlüsselung für 4K-Filme offenbar geknackt

Film "Aquaman" als Torrent aufgetaucht

Apples Kopierschutz für 4K-Filme wurde offenbar geknackt. Ein Beleg dafür liefert die Veröffentlichung einer Kopie von Aquaman in hochauflösender Qualität. Laut TorrentFreak sollen bereits weitere 4K-Versionen von jüngeren Filmen auf einschlägigen Portalen aufgetaucht sein. Diese stammen sehr wahrscheinlich von Apples iTunes.

Womöglich tvOS-Schwachstelle

Im Falle von Aquaman kann die Quelle nur Apples Dienst gewesen sein, da es den Film in 4K-Version einzig bei dem Service gab. Der Release dürfte durch eine Schwachstelle in Apples tVOS zurückzuführen sein, also dem Betriebssystem der Set-Top-Boxen des Herstellers. (red, 10.3.2019)