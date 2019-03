Historischer Kalender – 10. März

1629 – Der englische König Karl I. löst das Unterhaus auf, das bis 1640 nicht mehr einberufen wird. Er reagiert damit auf die Kritik des Parlaments an der eigenmächtigen Verteilung von Pfründen an die Geistlichkeit.

1814 – Der Optiker Joseph Fraunhofer findet mit einem Spezialfernrohr rund 500 schwarze Linien im regenbogenfarbenen Spektrum des Sonnenlichts. Diese Entdeckung ist Grundlage der Spektralanalyse, die zur wichtigsten Untersuchungsmethode der Astronomie wird.

1869 – In Padua in Italien wird erstmals eine Tote in einem von Dr. L. Brunetti entworfenen Krematorium eingeäschert.

1899 – In Paris werden die ersten Führerscheine ausgegeben, die mit einem Passbild des Fahrers versehen sein mussten.

1909 – Der Pilot Emile Aubrun beendet den ersten Nachtflug in der Geschichte der Luftfahrt.

1944 – Alliierte Truppen landen auf der dalmatinischen Insel Vis

1944 – Irland weigert sich, die diplomatischen Vertreter Nazideutschlands auszuweisen. London verhängt daraufhin Strafsanktionen gegen das neutrale Land. Auch die Telefonverbindungen werden von den britischen Behörden gekappt.

1959 – In Lhasa beginnt der tibetische Volksaufstand gegen die chinesische Besatzungsmacht.

1959 – Uraufführung des Schauspiels "Süßer Vogel Jugend", von Tennessee Williams, im Martin Beck Theatre in New York City.

1969 – Der Mörder des Friedensnobelpreisträgers Pastor Martin Luther King, James Earl Ray, wird in Memphis zu 99 Jahren Zuchthaus verurteilt.

1989 – Der frühere Geschäftsführer der VOEST-Tochterfirma Intertrading, Gernot Preschern, wird zu acht Jahren Haft verurteilt.

1999 – Der Brief- und Rohrbombenbauer Franz Fuchs wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bei seinen Attentaten wurden vier Menschen getötet und 15 weitere, unter ihnen der frühere Wiener Bürgermeister Helmut Zilk, zum Teil schwer verletzt.

Geburtstage

Pablo Sarasate, span. Violist (1844-1908)

Carlos Ray "Chuck" Norris, US-Schauspieler u. Karatemeister (1940- ) (n.a.A. 1939- )

Neneh Cherry, US-Rap- und Jazzsingerin (1964- )

Todestage

Sir John Denham, brit. Dichter (um 1615-1669)

Friedrich Heinrich Jacobi, dt. Dichter (1743-1819)

Joseph Maximilian II., König von Bayern (1811-1864)

Hanns Lothar, dt. Schauspieler (1946-1989)

(APA, 10.3.2019)