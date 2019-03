Insider: Algeriens Präsident kehrt Sonntag zurück ins Land

Bouteflika verliert zunehmend Rückhalt in der Bevölkerung

Algier – Präsident Abdelaziz Bouteflika kehrt einem Insider zufolge nach Algerien zurück. Der 82-Jährige werde am Sonntag zurück erwartet, sagte eine mit den Plänen vertraute Person gegenüber Reuters. Aus Flugradar-Daten ging hervor, dass das algerische Regierungsflugzeug, das Bouteflika vergangenen Monat zu einem Klinikaufenthalt nach Genf geflogen hatte, den algerischen Flugraum Richtung Norden verlies.

Die Proteste in Algerien gegen Bouteflika haben sich zuletzt immer mehr ausgeweitet. Vor allem in der jüngeren Bevölkerung verliert er zunehmend an Rückhalt. Der Präsident ist seit 20 Jahren an der Macht, seit einem Schlaganfall 2013 aber kaum noch in der Öffentlichkeit aufgetreten. Allein am Freitag beteiligten sich Zehntausende in der Hauptstadt an den Protesten. Viele der Demonstrationszüge starteten auf Universitätsgeländen. Das Bildungsministerium ordnete am Samstag ohne Begründung vorgezogene Semesterferien an. (APA, Reuters, 10.3.2019)