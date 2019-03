Erdrutschsieg: Erstmals seit 1945 ÖVP-Mehrheit in Stadt Salzburg

Die ÖVP ist große Siegerin der Gemeinderatswahlen in der Stadt Salzburg. SPÖ, FPÖ, Neos verlieren deutlich, Grüne können Ergebnis halten. Harald Preuner (ÖVP) gilt bei der Bürgermeisterstichwahl nun als Favorit

Salzburg – Die ÖVP feiert einen Erdrutschsieg in der Stadt Salzburg: Erstmals in der Nachkriegszeit ist sie stärkste Partei im Gemeinderat und stößt daher die SPÖ vom Thron der bisher durchwegs roten Stadt. Im Bundesland Salzburg waren am Sonntag 434.000 Menschen aufgerufen, in den 119 Gemeinden die kommunalpolitischen Weichen für die nächsten fünf Jahre zu stellen.

Nach der Auszählung der Stimmen ohne Briefwahl hielt die ÖVP bei 36,7 Prozent (2014: 19,4 Prozent), gefolgt von der SPÖ mit 27,04 Prozent (33,0). Auf Rang 3 lag die Bürgerliste mit 14,41 Prozent (13,5) vor der FPÖ 8,83 Prozent (12,4) und den NEOS 5,94 Prozent (12,4). Mit einem Einzug ins Stadt-Parlament darf auch das Wahlbündnis KPÖ Plus rechnen, das auf 3,8 Prozent (2,1) kam, und die Liste SALZ die auf 2,51 Prozent kam. Die Ergebnisse entsprechen den tatsächlich fertig ausgezählten Wahlsprengeln.

Preuner: "Riesenverantwortung"

Bei der Bürgermeisterwahl läuft alles auf eine Stichwahl zwischen dem Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) und seinem SPÖ-Vize Bernhard Auinger hinaus. Preuner lag bei 40,8 Prozent der Stimmen, Auinger folgte dahinter mit 31,9 Prozent. Damit wird ein zweiter Urnengang am 24. März notwendig.

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) bedankte sich in einer ersten Reaktion für den fairen Wahlkampf. Das Ergebnis sei eine "Riesenverantwortung. Ich nehme diese mit Demut an und werde sehr sorgsam damit umgehen", sagte er. Für die Bürgermeister-Stichwahl in zwei Wochen hofft er auf breite Unterstützung. "Ich möchte Bürgermeister aller Salzburger sein."

Zu den Aussichten für die Stichwahl am 24. März meinte der Bürgermeister, der große Vorsprung auf seinen Mitbewerber Bernhard Auinger (SPÖ) sei auch eine große Gefahr, weil sich viele seiner Wähler denken könnten, die Sache sei bereits gelaufen und sie bräuchten erst gar nicht mehr zur Wahl gehen. Grundsätzlich gehe es ihm darum, Unterstützung einer möglichst großen Mehrheit zu erhalten. Daher gelte es, in den kommenden Wochen noch fest zu mobilisieren.

Auinger: "Ergebnis nicht zufriedenstellend"

Zu den Gründen für den Erfolg der Volkspartei meinte Preuner, dass er sich nach der langen rot-grünen Mehrheit im Gemeinderat bemüht habe, breite Kompromisse zu erzielen, "auch wenn das mühsamer ist." Und er werde auch im neuen Gemeinderat keine fixe Koalition eingehen. "Wir haben eine Proporzregierung, und jeder hat Verantwortung. Wir werden mit allen regieren, weil wir die Verantwortung haben, die Dinge zu lösen, wie sie die Menschen wollen." Und natürlich sei ihm auch der Aufschwung der ÖVP im Bund auch im Land zugutegekommen.

SPÖ-Spitzenkandidat Bernhard Auinger sagte: "Am Wahlsieger gibt es keine Zweifel." Das Ergebnis sei nicht zufriedenstellend. "Warum die Partei fünf Prozent hinter mir ist, das müssen wir uns anschauen." Ein Ziel sei zumindest erreicht: Dass er in die Stichwahl einzieht. "Am Montag werden die Uhren auf null gestellt", betont Auinger.

Freude bei Grün und Dunkelrot, Ärger bei Pink

Die Spitzenkandidatin der grünen Bürgerliste Martina Berthold zeigte sich mit dem Ergebnis voll zufrieden. "Das Rennen um Platz drei ist gelaufen. Die Salzburger haben sich für eine weltoffene Stadt der Vielfalt und Menschenrechte entschieden. Ich freue mich, dass die Wähler unsere Politik wertschätzen." FPÖ Spitzenkandidat Andreas Reindl gestand seine Niederlage ein. Weniger zurückhaltend gab sich Neos-Spitzenkandidat Lukas Rößlhuber: "Opposition ist scheiße, ein Trostzuckerl. Aber ich nehme das Ergebnis mit Demut zur Kenntnis."

Der Spitzenkandidat der KPÖplus, Kay-Michael Dankl, freute sich über den Einzug in den Gemeinderat. "Wir hatten ein kleines Budget, sind aber viel gelaufen. Wir werden eine starke Stimme für leistbares Wohnen sein". Die Liste SALZ und die Linke gratulierten der KPÖ Plus zum Einzug.

Erste Ergebnisse mit schwarzen Zuwächsen

In den Landgemeinden dürfte an der Dominanz der ÖVP nicht gerüttelt werden. 2014 entfielen landesweit 42,8 Prozent aller Stimmen und 1.078 der insgesamt 2.116 Mandate auf die Volkspartei. In 96 der 119 Kommunen gab es eine schwarze Mehrheit, in ebenso vielen Gemeinden stellte sie auch den Bürgermeister.



Die ersten Wahllokale schlossen bereits zu Mittag, das letzte Wahllokal sperrte um 17 Uhr zu. Die ÖVP konnte sich in den ersten Gemeinden teils über enorme Zugewinne freuen. In Fusch an der Glocknerstraße etwa legte die Volkspartei um 20 Prozent zu.

Die SPÖ verlor den Bürgermeistersessel in den Gemeinden Muhr und Mariapfarr im Lungau an die ÖVP. Auch in Untertauern regiert nicht mehr die SPÖ – aber derselbe Bürgermeister. Hans Habersatter wurde mit 67,7 Prozent wiedergewählt. Er trat aber bereits vorigen Sommer aus der SPÖ aus und kandidierte mit seiner eigenen Liste. Auch in St. Margarethen im Lungau trat der bisherige Bürgermeister Gerd Brand aus der SPÖ aus. Die Partei trat nicht mehr an, Bürgermeister ist mit Johann Lüftenegger nun ebenfalls ein Schwarzer.

Auch die Grünen müssten in einer Gemeinde herbe Verluste einfahren. In Kuchl im Tennengau hat sich die Partei mit minus 11 Prozent halbiert. Die Neos schafften es nicht in den Gemeinderat, die ÖVP erreichte die absolute Mehrheit.

Hallein ist wieder rot

Von besonderem Interesse ist das Ergebnis in der zweitgrößten Stadt des Landes Hallein. Im ehemals sozialdemokratisch dominierten Industriekonglomerat regierten mehrere Perioden ÖVP-Bürgermeister und eine schwarze Mehrheit. Die SPÖ konnte Hallein mit 37,3 Prozent der Stimmen zurückerobern, knapp dahinter landete die ÖVP mit 34,2 Prozent der Stimmen, die Grünen sind mit 12,2 Prozent knapp vor der FPÖ (11,8 Prozent). Die Neos kommen auf 4,5 Prozent. Alexander Stangassinger (SPÖ) und Maximilian Klappacher (ÖVP) sind in der Stichwahl.

Bundesweit hatten einige Interessierte wohl neugierig auf das Ergebnis aus dem Flachgauer Großgmain gewartet. Hier ist die Ex-FPÖ-Bundesparteisekretärin Marlene Svazek als Bürgermeisterkandidatin angetreten. Die FPÖ landete auf Platz zwei, Bürgermeister bleibt aber Sebastian Schönbuchner (ÖVP).

FPÖ stellt erstmals seit 2004 wieder Bürgermeister

Erst zum zweiten Mal seit Einführung der Bürgermeister-Direktwahl im Jahr 1994 ist in Salzburg wieder ein Kandidat der FPÖ zum Ortschef gewählt worden. Im rund 4.800 Einwohner großen Radstadt erhielt der 51-jährige Nationalratsabgeordnete und Wirtschaftskammerfunktionär Christian Pewny am Sonntag 70,1 Prozent der Stimmen. Er war allerdings der einzige Bürgermeisterkandidat in der Stadt gewesen.

Mit dem freiheitlichen Kandidaten legte auch die FPÖ in der Stadt zu, und zwar um 12,7 Prozentpunkte auf 32,2 Prozent. Stärkste Kraft blieb mit 43,5 Prozent (minus 5,2 Prozentpunkte) die ÖVP. Die SPÖ kam mit einem Minus von 7,5 Prozentpunkten auf 24,3 Prozent der Stimmen.

Nur eine Liste im Thomatal

Eine spezielle Konstellation gab es auch in Thomatal. Mit der "Gemeinschaft für Thomatal" stand nur eine Liste und ein Bürgermeisterkandidat zur Auswahl. In allen anderen Gemeinden gab es zumindest zwei Listen. Diese Liste kam naturgemäß auf 100 Prozent. 15,4 Prozent wählten ungültig.

Heuer haben sich in Summe 268 Kandidaten um die 119 Bürgermeister-Sessel beworben, wobei in 32 Gemeinden nur ein Bewerber auf dem Stimmzettel steht. Insgesamt rittern 397 Parteien, Namenslisten und Wählergemeinschaften um die 2.134 Mandate in den Gemeindevertretungen. (Stefanie Ruep, 10.3.2019)