Protest gegen EU-Urheberrecht: Wikipedia wird am 21. März abgedreht

Die Autoren der Plattform stimmten für den drastischen Schritt, um auf die bevorstehende Abstimmung aufmerksam zu machen

Wikimedia, die Trägerorganisation der Wikipedia, spricht sich schon seit Längerem kritisch zu der geplanten Reform des Urheberrechts innerhalb der EU aus. Nun will die Enzyklopädie einen drastischen Schritt gegen: Am 21. März wird Wikipedia den ganzen Tag lang abgedreht. Nutzer, die die Seite aufsuchen, werden stattdessen nur einen Text sehen, bei dem die Plattform den Grund für ihren Protest erklärt. "

Offener Brief

Die geplante Reform könnte dazu führen, dass das freie Internet erheblich eingeschränkt wird", schreiben die Autoren in ihrem offenen Brief. "Selbst kleinste Unternehmen müssten fehleranfällige und technisch unausgereifte Upload-Filter für sämtliche ihrer Inhalte einsetzen (Artikel 13) und für minimale Textausschnitte aus Presseerzeugnissen Lizenzen erwerben, um das sogenannte Leistungsschutzrecht für Presseverleger einzuhalten (Artikel 11)", heißt es weiter. Die Autoren rufen Nutzer dazu auf, EU-Abgeordnete zu kontaktieren und zu demonstrieren.

Rechtsunsicherheit

Nicht-kommerzielle Seiten wie Wikipedia sind eigentlich von der Reform ausgenommen, dennoch befürchtet Wikimedia Nachteile – insgesamt würde eine solche Infrastruktur die Informationsfreiheit im Netz beeinträchtigen. Dazu kommt, dass unklar ist, inwiefern verknüpfte Dienste – wie der Bilderdienst – in den Geltungsbereich fallen. "Bei so einer Rechtsunsicherheit hätten Projekte wie Wikipedia vor 20 Jahren nicht entstehen können", warnte Dimitar Dimitrov, EU-Repräsentant von Wikimedia, vergangenes Jahr bei einer Pressekonferenz in Wien. (muz, 9.3.2019)