Twitch-Streamer "Ninja" zu Besuch in Österreich

Der bekannte Spieler hat eine Kooperation mit Red Bull

Der bekannte "Fortnite"-Streamer Tyler "Ninja" Blevins war am Freitag in Österreich zu Besuch. So besuchte er Salzburg und streamte in einer Kooperation mit Red Bull vom Hangar-7 am Flughafen. Aktuell befindet sich der 27-Jährige auf Europatour.

"Ninja" gilt als einer der beliebtesten Streamer, vor allem im vergangenen Jahr konnte er große Erfolge erzielen. So soll er 2018 8,8 Millionen US-Dollar durch Abos, Sponsorings und Spenden lukriert haben. Sein Erfolg ist eng verzahnt mit dem Battle-Royale-Shooter "Fortnite".

Großteil der Abonnenten verloren

Langsam fällt er allerdings der Schnelllebigkeit der Streamingwelt zum Opfer: So hatte er zu seinen Bestzeiten laut "Twitchstats" 263.000 zahlende Abonnenten, die ihm Geld zukommen ließen – mittlerweile sind es rund 26.000. Der aktuell populärste Streamer ist zudem mittlerweile nicht mehr "Ninja", sondern der ehemalige "Counter Strike: Global Offensive"-Profispieler Michael "Shroud" Grzesiek. Das liegt auch daran, dass Zuseher sich aktuell mehr für "Apex Legends" interessieren als für "Fortnite".