Harden führt Houston zu siebentem Sieg in Folge

39 Punkte von Thompson bei Warrios-Erfolg im Topspiel gegen Denver

Houston (Texas) – Die Houston Rockets haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga den siebenten Sieg in Folge eingefahren. Erneut überragend war am Freitag beim 107:91-Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers Topstar James Harden, der mit 31 Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists bilanzierte.

Einen klaren 122:105-Erfolg feierten die Golden State Warriors im Western-Conference-Schlager gegen die Denver Nuggets. Der Titelverteidiger zog in der eigenen Halle in Oakland bereits in der ersten Hälfte davon, größtenteils dank 27 Punkten von Klay Thompson, der am Ende mit 39 Zählern Topscorer war. Kevin Durant kam auf 26 Punkte. Mit dem Sieg festigten die Warriors ihre Nummer-eins-Position im Westen, sie haben zwei Siege mehr als die Nuggets. Mit nunmehr 40 Saisonsiegen belegen die Rockets den dritten Platz.

Freitag-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA):

Houston Rockets – Philadelphia 76ers 107:91

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 114:104

Charlotte Hornets – Washington Wizards 112:111

Orlando Magic – Dallas Mavericks 111:106

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 126:110

Chicago Bulls – Detroit Pistons 104:112

New Orleans Pelicans – Toronto Raptors 104:127

Golden State Warriors – Denver Nuggets 122:105

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 118:110