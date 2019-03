Juves B-Elf hat mit Udinese keine Probleme

Coach Allegri schonte zahlreiche Stammkräfte und feierte dennoch einen klaren 4:1-Sieg

Juventus Turin zieht in der Serie A weiter einsam seine Kreise. Am 27. Spieltag setzte sich der italienische Fußball-Serienmeister mit einer B-Elf 4:1 (2:0) gegen Udinese Calcio durch und feierte den 24. Saisonsieg. In der Tabelle baute Juventus sein Polster auf den ersten Verfolger SSC Neapel vorläufig auf 19 Punkte aus.

Juve-Trainer Massimiliano Allegri schonte mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid (Hinspiel 0:2) am Dienstag ein halbes Dutzend Starspieler inklusive seiner Offensivreihe mit Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala und Mario Mandzukic.

Ins Rampenlicht rückte stattdessen Moise Kean. Bei seiner Startelfpremiere für Juve traf das 19 Jahre alte italienische Top-Talent doppelt (11./39.) und holte zudem den Elfmeter zum 3:0 durch Emre Can (67.) heraus. Weltmeister Blaise Matuidi (71.) besorgte den vierten Treffer, Kevin Lasagna (85.) das Ehrentor für Udinese. (sid, 8.3.2019)