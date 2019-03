Beine breit machen oder laut schreien: Tipps von Feministinnen an junge Frauen

Der STANDARD hat auf der Demo zum Internationalen Frauentag in Wien Teilnehmerinnen gefragt, was sie vom Feminismus für den Alltag mitnehmen

In Spanien legten Frauen die Arbeit nieder und in Deutschland gingen sie zu Zehntausend auf die Straße. Auch in Wien gab es am Freitag mehrere Veranstaltungen für Frauen und ihre Verbündeten. Der STANDARD hat bei einem Demonstrationszug zum Wiener Heldenplatz Frauen gefragt, was sie anders machen, seit sie bewusst feministisch leben. Eine Videoumfrage:

der standard Teilnehmerinnen der "Take Back The Streets"-Demo geben Tipps für den Alltag.

(Mraria von Usslar, 8.3.2019)