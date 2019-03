EU bietet Briten Ausstieg aus Zollunion an

Chefunterhändler Barnier: Großbritannien kann sich einseitig zurückziehen

Brüssel – Die EU bietet nach Angaben von Chefunterhändler Michel Barnier Großbritannien in den Verhandlungen um die Konditionen für den Brexit ein Ausstiegsrecht an. Bei der Streitfrage der Notfall-Lösung für die Grenze zwischen Nordirland und Irland könne Großbritannien sich einseitig aus der Zollunion zurückziehen, teilte Barnier am Freitag via Twitter nach einem Treffen mit den Botschafter der 27 in der EU verbleibenden Staaten mit. Die anderen Elemente des sogenannten Backstop müssten aber in Kraft bleiben.

Das britische Unterhaus stimmt am Dienstag erneut über das zwischen Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen ab. Davor versucht May, neue Zugeständnisse der EU zu erhalten, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen. (Reuters, 8.3.2019)