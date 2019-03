May will der EU die Schuld in die Schuhe schieben

Nur noch drei Wochen sind es bis zum Termin für den Brexit, und womöglich wird es einer ohne Austrittsvertrag

Drei Wochen vor dem geplanten Brexit steigt die Panik in der britischen Regierung. Dem zuständigen EU-Austrittsministerium zufolge werden von 161 EU-Vereinbarungen mit Drittstaaten im April höchstens 64 bilateral weitergelten. Besonders schlecht sieht die Bilanz des Außenhandelsministeriums DIT aus: Minister Liam Fox und sein Team haben sechs Handelsabkommen mit kleineren Gebieten abgeschlossen. Dabei hatte der Brexiteer Fox gern behauptet, sämtliche 40 bestehende EU-Verträge mit 71 Nationen würden am 30. März "eine Sekunde nach Mitternacht" in Kraft treten.

Der vereinbarte Austrittsvertrag sieht eine Übergangsfrist bis Ende 2020 vor, in der bis auf Großbritanniens Anwesenheit in Brüssel alles beim Alten bliebe. Das Unterhaus ließ Theresa Mays Paket schon vor Wochen durchfallen; und auch bei der für kommenden Dienstag geplanten neuerlichen Abstimmung ist keine Mehrheit in Sicht. Dann droht zum Monatsende der Chaos-Brexit ("no deal").

Am Freitag gab die Premierministerin zu verstehen, sie werde der EU die Schuld in die Schuhe schieben: "Jetzt ist der Moment zu handeln", appellierte sie an die anderen 27 Staats- und Regierungschefs. Außenminister Jeremy Hunt sekundierte pflichtbewusst: "Die EU hat Fehler gemacht."

Sorgen in der Wirtschaft

Bitterkeit empfinden schon jetzt viele Unternehmen und ihre Lobbyverbände über die unzureichenden Vorkehrungen der Regierung für einen Chaos-Brexit. Die meisten machen sich Sorgen über lange Verzögerungen an den Landesgrenzen, hat der Industrieverband CBI herausgefunden. "Die Brexit-Blockade verursacht heute schon Schaden und wird morgen für eine geschwächte Wirtschaft sorgen", prophezeit CBI-Chefökonom Rain Newton-Smith.

Die offiziellen Regierungsdaten sprechen eine deutliche Sprache. Bis Ende der Woche waren 43 internationale Vereinbarungen – Überflugsrechte für die USA und Kanada, Weinhandel mit Australien, Export von Tieren mit Neuseeland – getroffen. In den kommenden drei Wochen sollen 21 weitere Verträge unterzeichnet werden. 97 Abkommen der EU werden definitiv nicht rechtzeitig unter Dach und Fach sein.

Bei ausgesprochenen Handelsabkommen macht das zuständige DIT eine schlechte Figur. Auf der Habenseite sind Verträge mit Chile, der Schweiz und Israel ebenso verbucht wie mit den Palästinensergebieten, den Färöer-Inseln und der Gemeinschaft südöstlicher Staaten Afrikas ESA. Hingegen fehlen Giganten wie Korea, Kanada, Japan oder die USA. "Laufende Verhandlungen", lautet der Eintrag auf der Website des Ministeriums. Dass es rechtzeitig zu Verträgen mit Japan und der Türkei kommt, wird sogar ausdrücklich ausgeschlossen.

Unter normalen Umständen müsste der Minister wohl seinen Hut nehmen. Fox aber ist nicht nur ein langjähriger politischer Verbündeter der Premierministerin. Als einziger der Troika von prominenten Brexiteers, die May im Juli 2016 ins Amt berief, gehört der 57-Jährige noch dem Kabinett an – David Davis (Austrittsamt) und Boris Johnson (Außenamt) traten zurück. Fox zu entlassen kann sich May nicht leisten.

Wie wenig Vertrauen der Brexit-Kurs der Regierung bei den eigenen Spitzenbeamten hervorruft, macht eine delikate Personalie deutlich: Das Austrittsministerium kündigte diese Woche die Ruhestandsversetzung seines 57-jährigen Amtsleiters, Staatssekretär Philip Rycroft, zum Monatsende an. Der Termin könnte brisanter nicht sein: Der letzte Arbeitstag des aus Schottland nach London pendelnden Spitzenbeamten ist gleichzeitig der letzte Tag von Großbritanniens mehr als 46-jähriger EU-Mitgliedschaft.

Erhebliche Preisanstiege

Rycrofts Ministerium hat vergangenen Monat in einer Studie deutlich gemacht, welch verheerende Wirkung ein No Deal für die britische Wirtschaft hätte: Über die kommenden 15 Jahre würde das Wachstum um bis zu neun Prozent geringer ausfallen als bei normalen politischen Verhältnissen. Kurzfristig rechnen die Planer mit "stark reduzierter Kapazität" auf der Schiffsroute Calais-Dover, durch die 30 Prozent des Güterverkehrs vom Kontinent auf die Insel gelangt. Die Folge wären erhebliche Preisanstiege besonders für frische Lebensmittel.

Wie die Katastrophe noch abgewendet werden kann? Die Premierministerin habe keine Reisepläne, hieß es am Freitag aus der Downing Street zu Gerüchten aus Brüssel, May plane für Sonntag einen Besuch bei EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Hingegen müssen sich wichtige Staats- und Regierungschefs auf dem Kontinent auf Bittanrufe aus London gefasst machen. (Sebastian Borger aus London, 8.3.2019)