Sicherungshaft: Wie ein Mord zum Politikum wurde

Was bisher bekannt ist über die Pläne der Regierung: Das Bundesasylamt soll Antragssteller festnehmen lassen können, wenn sie nach Ansicht der Beamten eine "Gefahr für die öffentliche Ordnung und nationale Sicherheit" darstellen. Binnen 48 Stunden würde die Inhaftierung dann von einem Richter überprüft. Die Sicherungshaft dürfe maximal für sechs Monate verhängt werden. Wobei sich die Regierung eine "längere Dauer bei besonderen Gründen" vorbehalten möchte.

Für Donnerstag haben die Klubchefs von ÖVP und FPÖ dennoch einen Gesprächstermin mit SPÖ und Neos angesetzt. Ob man bis dahin mehr als eine rudimentäre Punktation vorlegen will, lässt ein Sprecher des Innenministers auf Anfrage des STANDARD offen. Die zuständigen Abteilungen befänden sich "in Abstimmung".

Für deren Umsetzung müssten die Koalitionäre die Verfassung ändern. Sie bräuchten also eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und somit entweder die Stimmen der Sozialdemokraten oder der Neos . Die Oppositionsparteien vermuten allerdings, dass mit dem Vorschlag einer Sicherungshaft lediglich ein Versagen der Behörden in der Causa Dornbirn vertuscht werden soll. Sie sagen: Eine Schubhaft wäre sehr wohl möglich gewesen. Auch bei Rechtsexperten gehen die Meinungen diesbezüglich auseinander. SPÖ und Neos fordern lückenlose Aufklärung.

Fakt ist, dass es die Vorarlberger Behörden ablehnten, den Asylwerber in einem Asylquartier unterzubringen. Man argumentierte mit dessen krimineller Vergangenheit und dem Aufenthaltsverbot. Er kam trotzdem und wohnte privat bei einer Familie. Das Innenministerium sagt, in Schubhaft hätte man ihn nicht nehmen können.

Der "Fall Dornbirn" wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Etwa zur Vorgeschichte des mutmaßlichen Täters, eines in Vorarlberg geborenen und aufgewachsenen Türken. Mehrfach vorbestraft soll er sein, bereits 2009 mit einem Aufenthaltsverbot belegt. Details zu seinen Haftstrafen will man im Innenministerium mit Verweis auf den Datenschutz nicht nennen. Doch wie konnte es überhaupt sein, dass der Mann trotz Aufenthaltsverbots Anfang des Jahres wieder nach Österreich eingereist ist? Wurden damals mögliche Haftgründe geprüft? Von wem?

Die wahrscheinlich heikelste innenpolitische Debatte der vergangenen Jahre dreht sich um einen mutmaßlichen Mord. Am 6. Februar marschiert ein junger Asylwerber in die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn und fordert lautstark Geld für seine Grundversorgung. Nachdem er hinauskomplimentiert wird, kehrt er laut Polizei wenig später mit einem langen Küchenmesser zurück. Es kommt zu einer Auseinandersetzung mit dem Abteilungsleiter, für den Beamten endet diese tödlich.

WISSEN: EU-Praxis der Haft unterschiedlich

Die von der Regierung geplante "Sicherungshaft" für Asylbewerber wird grundsätzlich durch die EU-Aufnahmerichtlinie ermöglicht. Umgesetzt wurde die entsprechende Bestimmung nach Angaben des Innenministeriums von 15 EU-Ländern. Konkret sind das Irland, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Griechenland und Zypern.

Der Artikel 8 der EU-Aufnahmerichtlinie ermöglicht die Inhaftierung von Asylwerbern. Zulässig ist das – neben verfahrenstechnischen Gründen wie Identitätsfeststellung und Beweissicherung – allerdings nur, "wenn dies aus Gründen der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung erforderlich ist".

Art und Detailliertheit der Umsetzung variierten jedoch stark. Laut einer Abfrage der EU-Kommission im Jahr 2018 haben Zypern, Tschechien und Luxemburg den genannten Aufnahmerichtlinienpassus bloß wortwörtlich in nationales Gesetz übernommen, in Belgien und den Niederlanden knüpfen sich daran ganze Instanzenzüge im Rahmen einer spezifischen Form von Haft. Die Sicherungshaft in den Niederlanden wurde auch schon vom Europäischen Gerichtshof für rechtmäßig erklärt.

Die Slowakei wiederum leitete aus dem Passus gar das Recht einfacher Fremdenpolizisten ab, Asylwerber in Haft zu nehmen, wenn von diesen ein Risiko für die nationale Sicherheit ausgehe. (red)

