Elizabeth T. Spira, Sarah Wiener, Maria Stern, Doping: TV-Tipps für Sonntag, 10. März

Rivalen der Renaissance, Oktoskop, Jenseits von Eden, Die Faust im Nacken, Elia Kazan, Im Zentrum, Der Exorzist, Der Pate II – und Radiotipps

9.30 INTERVIEW

Wie jetzt: Sarah Wiener Die grüne Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl bespricht sich mit Corinna Milborn.

Bis 9.50, Puls 4

11.05 DISKUSSION

Pressestunde: Maria Stern Fragen an die Jetzt-Bundesobfrau stellen Christoph Kotanko (Kurier) und Simone Stribl (ORF). Bis 12.00, ORF 2

11.20 MAGAZIN

Vox Pop In Frankreich und Ungarn steht die Frage im Raum, ob die Bereitschaft zum Blutspenden durch finanzielle Anreize erhöht werden kann und soll. Anschließend wird aufgezeigt, wie Opfer sexueller Gewalt selbst zu Schuldigen gemacht werden. Zu Gast ist die Gynäkologin Christine Gilles. Bis 11.50, Arte

15.35 DOKUMENTATION

Rivalen der Renaissance: Bellini und Mantegna Der Maler Andrea Mantegna begründete in der Frührenaissance den Antikenkult in der florentinischen Kunst. Sein Schwager Giovanni Bellini gilt als Erfinder der venezianischen Kunst und revolutionierte die Landschaftsmalerei. Die Dokumentation beleuchtet das komplexe Verhältnis der beiden Malerfürsten. Bis 16.30, Arte

16.30 MAGAZIN

Künstlerinnen: Monica Bonvicini kuratiert Werke von Frauen sind bis heute auf dem internationalen Kunstmarkt halb so viel wert wie jene ihrer männlichen Kollegen. In Museen sind Künstlerinnen unterrepräsentiert. Die italienische Künstlerin Monica Bonvicini wirft einen Blick auf weibliche Kunstgeschichte. Bis 16.55, Arte

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Diagonale 2019 Dem Festival des österreichischen Films, das von 19. bis 24. März wieder in Graz stattfindet, ist das aktuelle Oktoskop gewidmet. Bis 22.20, Okto

20.15 GENRE

Jenseits von Eden (East of Eden, USA 1955, Elia Kazan) Mit seiner Rolle als rebellischer Cal in der John-Steinbeck-Verfilmung wurde James Dean zum Jugendidol. Die Karriere des Regisseurs, der Dean seine erste Hauptrolle gab, beleuchtet um 22.05 Uhr die Dokumentation Elia Kazan, vom Outsider zum Oscarpreisträger. Dem Filmemacher, der während der McCarthy-Ära ins Zwielicht geriet, verdankt sich unter anderem der Filmklassiker Die Faust im Nacken mit Marlon Brando. Bis 22.05, Arte

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Sp(r)itzensport – Geht's nicht ohne Doping? Gäste bei Claudia Reiterer sind die Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf, Rechtsanwalt Andreas Mauhart, ÖSV-Trainer Markus Gandler, Nada-Chef Michael Cepic sowie die Dopingexperten Ines Geipel und Hajo Seppelt. Bis 23.05, ORF 2

22.45 HORRORKLASSIKER

Der Exorzist (The Exorcist, USA 1973, William Friedkin) Flüche und Verrenkungen, die für aufgestellte Nackenhaare sorgen: Mit Der Exorzist brachte US-Regisseur William Friedkin 1973 einen bis heute viel parodierten und zitierten Horrorfilmklassiker in die Kinos. In die Rolle des Teufelsaustreibers schlüpfte der aus vielen Ingmar-Bergman-Filmen bekannte Schwede Max von Sydow. Bis 0.35, Tele 5

23.00 DOKUMENTATION

Die Dirigentin: Mirga Grazinyte-Tyla Die junge Litauerin Mirga Grazinyte-Tyla gilt als eine der ungewöhnlichsten Dirigentinnen unserer Zeit. 2016 wurde sie im Alter von nur 29 Jahren zur Chefdirigentin des City of Birmingham Orchestra bestellt. Bis 23.55, Arte

23.05 DOKUMENTARFILM

Finding Vivian Maier (USA 2013, John Maloof, Charlie Siskel) Bei einer Auktion ersteigerte der Filmemacher John Maloof eine Kiste mit Fotonegativen. Der Fund wurde zum Ausgangspunkt einer Recherche über eine ungewöhnliche Frau: Die Fotografin Vivian Maier hatte zeit ihres Lebens als Haushälterin und Kinderfrau gearbeitet. Bis 0.25, ORF 2

0.40 GANGSTERKLASSIKER

Der Pate – Teil II (The Godfather Part II, USA 1974, Francis Ford Coppola) Francis Ford Coppolas Fortsetzung seines Mafiafilms Der Pate stellt den seltenen Fall dar, in dem die Fortsetzung die Qualität des ersten Teils nicht nur erreicht, sonder sogar übertrifft. Zur Belohnung gab es sechs Oscars, drei für Coppola selbst. Bis 3.50, SRF 1