Morgen-Update für Samstag, 9.3.: Sicherungshaft, Bleiburg und Space X

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Neos werden Sicherungshaft nicht zustimmen

Sozialversicherung: SPÖ bringt Verfassungsklage ein



May warnt vor Verschiebung des Austrittsdatums

Rechtsextremen-Treffen in Bleiburg: Kirche entzieht Erlaubnis



[Wissenschaft] Crew Dragon von Space X hat den Rückflug zur Erde geschafft

[Kultur] Pænda präsentiert ESC-Song "Limits": Die Musikerin im Interview

[Kommentare der Anderen] Orbáns Gebärmaschinen

Frauen in Führungsebenen: Mehr als eine Frage von Quoten

Schluss mit dem Gender-Unfug!

[Service] Nicht verpassen! Jeder der am Sonntag mit dem STANDARD unter dem Arm ins Westlicht kommt, zahlt keinen Eintritt!

Wohnen mit Dorfplatznostalgie: in Wien-Breitenlee entstehen Wohnungen, die um einen modernen, horizontal und vertikal begrünten Anger gruppiert sind – mit nachhaltigem Energie- und Mobilitätskonzept.

"Europa spricht" ist gestartet. DER STANDARD lädt zur größten politischen Diskussion Europas. Jetzt anmelden!



[Wetter] Am Samstag ziehen von Beginn an einige Wolken durch, besonders in der Osthälfte kommt aber zeitweise die Sonne zum Vorschein. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich zunehmend und besonders am Nachmittag gehen hier ein paar Regenschauer nieder.Der Süd- bis Südwestwind weht besonders im Donauraum und nördlich davon lebhaft, teilweise auch kräftig. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 17 Grad.

[Zum Tag] Deutsche Fernsehgeschichte: Heute vor 50 Jahren gab es im ZDF die allererste Peter-Alexander-Show zu sehen! Oma und Opa hat's bestimmt gefreut.