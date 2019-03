Kasperl, Bürgeranwalt, Joy: Fernsehtipps für Samstag, 9. März

Indien – eine Chance für Töchter, Das Streben nach Glück, Secondo me, Agatha Christie, Philosophie über das Wesen des Pop – mit Radiotipps

Kasperl & Strolchi: Schlurfi im Luftballonreich Luftballonverkäufer Sebastian besucht Kasperls Großmutter und bindet seine Ballons an den Zaun des Kasperlhauses. Prompt versucht die Waldfrau Schlurfi, diese zu stehlen, doch die Bewacher der Ballons versuchen, sie daran zu hindern, und schwirren mit ihr ab durch die Lüfte ins Luftballonreich. Kasperl und Strolchi machen sich natürlich ebenfalls sofort auf den Weg dorthin. Bis 7.55, ORF 1

Bürgeranwalt Themen: Algorithmen beim AMS: Angst vor Diskriminierung. / Vorsätzliche Tötung: Warum ist der Täter nach einem halben Jahr in Freiheit? / Nachgefragt: seltene, schmerzhafte Erkrankung. Wird eine benötigte Therapie bezahlt?

Bis 19.00, ORF 2

19.30 DOKUMENTATION

Indien – Eine Chance für Töchter Die Dokumentation von Rama Rau zeigt den Kampf der Hebamme Neelam Bala gegen Traditionen und gesellschaftliche Konventionen in Indien und gegen die vorherrschende kulturelle Präferenz für männliche Babys. Dass eine Gesellschaft ohne Frauen keine Zukunft hat, zeigt das sogenannte "Dorf der Männer", in dem in den letzten dreißig Jahren kein Mädchen mehr geboren wurde. Bis 20.15, Arte

Joy – Alles außer gewöhnlich (USA 2015, David O. Russell) Jennifer Lawrence überzeugt in der Rolle von Joy Mangano, die in den 1990er-Jahren dank der Erfindung eines Wischmopps ein millionenschweres Geschäftsimperium aufbaute. Für ihre Leistung wurde sie mit einem Golden Globe und ausgezeichnet und war für den Oscar in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin nominiert. Neben Lawrence spielen Bradley Cooper, Robert De Niro. Bis 22.10, ORF 1

Das Streben nach Glück (The Pursuit of Happyness, USA 2006, Gabriele Muccino) Chris Gardner (Will Smith) arbeitet als Handelsvertreter, mit mäßigem Erfolg. Nach der Trennung von seiner Frau Linda bleibt Sohn Christopher (Jaden Smith) bei ihm. Chris hofft auf eine Stelle als Börsenmakler. Ohne Geld landen Vater und Sohn schließlich auf der Straße. Fast ein Jahr lang übernachteten Christ und sein Sohn in Obdachlosenheimen und Toiletten von U-Bahn-Stationen. Die Geschichte beruht auf echten Begebenheiten.

Bis 22.25, Servus TV

Secondo me Pavel Cuzuioc begleitet in seinem Dokumentarfilm drei Garderobiers an drei europäischen Opernhäusern: der Wiener Staatsoper, der Mailänder Scala und dem Opernhaus in Odessa. Die Opernhandlung selbst bleibt ausgespart, während die wahre Bühne dem Alltag der Garderobiers – auch abseits ihrer Jobs – gilt.

Bis 23.05, 3sat

Agatha Christie – Die "Queen of Crime" Mithilfe von bisher nie gezeigten Filmaufnahmen und Fotos aus dem Privatbesitz der Autorin nähert sich dieses Porträt auf eine sehr persönliche Art seiner Protagonistin. Janet Morgan, Agatha Christies einzige autorisierte Biografin, und der Christie-Experte John Curran erzählen von den wichtigsten Stationen in deren bewegtem Leben. Bis 22.45, ORF 3

Philosophie: Das Wesen des Pop

Ist Popmusik von Abba bis Beyoncé nur seichte Konsumware? Kapitalistischer Sound als eingängiges Ohrenfutter? Oder hat sie einen intellektuellen Gehalt? Das Magazin beschäftigt sich mit der tieferen Bedeutung des Pop, für Agnès Gayraud das wichtigste Musikgenre des 20. Jahrhunderts. Sie ist Philosophin, Journalistin, Singer-Songwriterin und Gründerin des Musikprojekts La Féline. Gayraud diskutiert mit Xavier Thiry, er ist Komponist und Musikproduzent und schrieb Soundtracks. Bis 0.20, Arte