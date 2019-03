Filmfestspiele Venedig: Löwe für Lebenswerk an Julie Andrews

Die Rolle in "The Sound of Music" machte sie weltberühmt

Venedig – Die britische Schauspielerin Julie Andrews erhält in diesem Jahr bei den 76. Internationalen Filmfestspielen von Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Dies wurde von der Biennale am Freitag beschlossen. Das Filmfestival geht vom 28. August bis zum 7. September über die Bühne.

Andrews sei eine Ikone, die ganze Generationen von Zuschauern lieben, betonte Biennale-Direktor Alberto Barbera. Das in Salzburg spielende Musical "The Sound of Music", in der Andrews die Hauptrolle spielte, sei lange Zeit einer der meist gesehenen Streifen der Filmgeschichte gewesen.

Andrews ist die zweite britische Schauspielerin in Folge, die die Auszeichnung erhält. Im vergangenen Jahr hatte ihre Landsfrau Vanessa Redgrave den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk erhalten. (APA, 8.3.2019)