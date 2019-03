Test: Würden Sie die Aufnahmeprüfung der TU Wien schaffen?

Im Web-Quiz finden sich Beispielfragen des Aufnahmeverfahrens für Informatik und Wirtschaftsinformatik

Für so manchen Studienplatz in Österreich reicht es nicht mehr aus, sich innerhalb einer angegebenen Frist zu inskribieren, um zum Semesterstart an der gewünschten Universität beginnen zu können. Nein: Oftmals haben Interessierte ein Aufnahmeverfahren zu bestreiten, das darüber entscheidet, ob sie einen der begehrten Studienplätze bekommen.

Es folgen nun Beispielfragen des Aufnahmeverfahrens für Informatik und Wirtschaftsinformatik der TU Wien. Um möglichst "testgetreue" Bedingungen herzustellen, sind die Aufgaben in einem zeitlich begrenzten Rahmen zu beantworten. Wir wünschen viel Spaß beim Raten!