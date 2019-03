Bislang unbekanntes NES-Spiel nach 30 Jahren veröffentlicht

Wrestling-Game UWC soll in Bälde für alle spielbar werden

Youtuber Stephan Reese hat ein bislang unbekanntes NES-Game aus dem Jahr 1989 öffentlich gemacht. Das Wrestling-Spiel namens UWC wurde von der mittlerweile geschlossenen japanischen Spieleschmiede SETA entwickelt. Im Kader sind Ric Flair, Sting und die Road Warriors zu finden. Reese hat das unveröffentlichte Game von einem Ex-Nintendo-Mitarbeiter abgekauft. Er besaß das Spiel, weil er es als Wrestling-Fan testen musste.

Wohl aus Lizenzgründen nie veröffentlicht

UWC steht übrigens für Universal Wrestling Corporation. Dabei handelte es sich um einen Platzhalter-Namen für die Wrestling-Promotion World Champion Wrestling, die von Ted Turner ins Leben gerufen wurde. Möglicherweise wurde das Game also aus Lizenzgründen nie veröffentlicht, da Turner lieber die WCW vermarkten wollte.

Bald von allen nutzbar

Das NES-Spiel macht für ein unveröffentlichtes Game einen ordentlichen Eindruck. So sind Single-Matches, Tag-Team-Auseinandersetzungen und eine sogenannte "Elimination Series" spielbar. Drei Schwierigkeitsgrade gibt es ebenso. Youtuber Reese will das Spiel mit der Welt teilen. Ein spielbares ROM soll dazu in Bälde online gehen. (red, 8.3.2019)