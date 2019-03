Finnlands Premier tritt im Streit über Gesundheitspolitik zurück

Juha Sipilä reichte wegen eines nicht umsetzbaren Reformvorhabens seinen Rücktritt ein

Helsinki – Die finnische Mitte-rechts-Regierung unter Ministerpräsident Juha Sipilä ist am Freitag rund einen Monat vor der Parlamentswahl zurückgetreten. Als Grund für den Schritt nannte Sipilä in seinem Rücktrittsgesuch an Staatspräsident Sauli Niinistö das ultimative Scheitern der lange geplanten Sozial- und Gesundheitsreform. Es sei nun klar, dass die Reform in dieser Legislaturperiode nicht mehr zustande kommen könne, wurde Sipilä von finnischen Medien zitiert.

Niinistö hat unterdessen den Rücktritt der Regierung akzeptiert und diese gleichzeitig mit der provisorischen Amtsführung bis zu der Wahl am 14. April beauftragt. Im Laufe des Vormittags will Sipilä nähere Details bei einer Pressekonferenz in Helsinki bekanntgeben. Die Finalisierung der seit eineinhalb Jahrzehnten anstehenden, bis zuletzt aber nur zäh vorankommenden Reform des finnischen Sozial- und Gesundheitswesens war eines der zentralen Wahlversprechen der Regierungsparteien gewesen.

Die unter dem Kürzel SOTE geplante Reform bestand aus mehreren Teilen und Paketen, von denen bisher nur einzelne Teile umgesetzt wurden. In Umfragen lagen die beiden großen Regierungsparteien – die Zentrumspartei Sipiläs und die konservative Sammlungspartei –zuletzt jeweils deutlich hinter den oppositionellen Sozialdemokraten. (Andreas Stangl, 8.3.2019)