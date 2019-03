Tom Neuwirth verabschiedet sich von Conchita, aber nicht von Wurst

Neue Single: "Trash All The Glam"

Wien – Das tagelange Rätselraten hat ein Ende: In der Nacht auf Freitag lüftete Tom Neuwirth das Geheimnis um seine künftige Musikkarriere. Unter dem Namen "Wurst" wird er nun Musik machen, wie auf dem Cover der neuen Single "Trash All The Glam" zu sehen ist. Kurz nach Mitternacht erschien der erste Teaser zum Song auf Instagram und Facebook.

Bereits am Samstag hatte der 30-Jährige ein schwarzes Bild und das Datum 8. März 2019 geposted. 2017 sagte Neuwirth im Interview mit der "Welt am Sonntag": "Ich muss Conchita Wurst töten. Ich brauche sie nicht mehr." (red, 8.3.2019)