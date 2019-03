Pentagon stellt wegen Joint Sicherheitsfreigabe für Musk auf die Probe

Unternehmer hatte in "Joe Rogan Show" Ende 2018 gekifft – Das könnte seinem Raumfahrtunternehmen nun schaden

Washington – Der Chef der Elektroautofirma Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX, Elon Musk, muss einem Medienbericht zufolge um seinen Vertrauensstatus im US-Verteidigungsministerium bangen. Die Behörde überprüfe Musks Sicherheitsfreigabe, nachdem der Milliardär vergangenes Jahr in einer im Internet live übertragenen Veranstaltung Marihuana geraucht hatte – was in einigen US-Bundesstaaten freilich völlig legal ist. Das berichtete die Agentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter.

powerfuljre

Für Musk ist die Sicherheitsfreigabe wichtig, weil SpaceX für die US-Regierung Satelliten ins All transportiert. Bei Tesla, SpaceX und dem Verteidigungsministerium war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Aktien von Tesla drehten nach dem bericht ins Minus. (Reuters, 7.3.2019)