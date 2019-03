Di Francesco nach CL-Aus nicht mehr Roma-Coach

Der 49-jährige Trainer muss die Roma verlassen

Einen Tag nach dem unglücklichen Achtelfinal-Aus in der Champions League hat Trainer Eusebio Di Francesco AS Roma verlassen. Dies teilte der italienische Fußball-Erstligist am Donnerstag mit. Die Römer waren am Mittwoch durch ein 1:3 nach Verlängerung beim FC Porto ausgeschieden. Vor einem Jahr war der Club unter Di Francesco noch bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Der 49-jährige Coach hatte die Mannschaft im Sommer 2017 übernommen und war 2001 als Spieler selbst italienischer Meister mit dem Club geworden. Im Gespräch ist nun, dass der Italiener Claudio Ranieri das Amt übernimmt. Erst Ende Februar hatte sich der Premier-League-Club Fulham nach nur drei Monaten von Ranieri getrennt. (APA, 7.3.2019)