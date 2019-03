EZB verschiebt Zinswende

Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltwirtschaft haben den Optimismus der EZB-Ökonomen deutlich gedämpft. Sie haben ihre Prognosen korrigiert

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank hat ihre Wachstumsprognosen für die Eurozone wegen der trüberen Konjunktur kräftig gesenkt. Die EZB-Volkswirte erwarten für 2019 nur noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 Prozent. Noch im Dezember wurde mit plus 1,7 Prozent gerechnet. Für 2020 prognostizieren die EZB-Ökonomen nun 1,6 statt bislang 1,7 Prozent. Für 2021 rechnen die Experten hingegen unverändert mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent.

Die Volkswirte kappten zudem für das laufende Jahr ihre Inflationsprognose auf 1,2 (bisher: 1,6) Prozent. Für 2020 erwarten sie nun eine Teuerung von 1,5 (1,7) Prozent, für 2021 dann 1,6 (1,8) Prozent. Die Währungshüter peilen mittelfristig eine Inflation von knapp unter zwei Prozent als Idealwert für die Wirtschaft an. Dieses Ziel verfehlen sie allerdings bereits seit dem Frühjahr 2013. Im Februar lag der Anstieg der Verbraucherpreise bei 1,5 Prozent. Dauerhaft niedrige Preise gelten als Risiko für die Konjunktur: Unternehmen und Verbraucher könnten dann Investitionen aufschieben – in der Hoffnung, dass es bald noch billiger wird.

Die Gefahr einer Rezession in der Euro-Zone sieht EZB-Präsident Mario Draghi zwar als gering an, die Region befinde sich aber in einer Periode anhaltender Schwäche. Daher hat die EZB die für heuer angepeilte Zinswende abgeblasen. Die Zinsen bleiben heuer also noch bei Null Prozent. Zudem hat die EZB Geldspritzen für Banken beschlossen. Davon sollten vor allem die Institute in Italien profitieren. Die Geldspritzen sollen eine Laufzeit von zwei Jahren haben und ab September 2019 ausgegeben werden. (Reuters, 8.3.2019)