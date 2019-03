Wolfgang Schüssel soll im Juni Lukoil-Aufsichtsrat werden

"Trend": Nominierung ist vergangenen Mittwoch in Moskau erfolgt

Wien/Moskau – Der frühere Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) soll im Juni in das zwölfköpfige globale Board of Directors des russischen Mineralölkonzerns Lukoil einziehen. Die Nominierung sei vergangenen Mittwoch in Moskau erfolgt, berichtet das am Freitag erscheinende Wirtschaftsmagazin "Trend".

Die Börsenkapitalisierung von Lukoil beträgt mehr als 60 Milliarden Dollar (53 Milliarden Euro). In Wien sitzt die internationale Holding von Lukoil mit 130 Mitarbeitern. Laut dem Magazin sieht Lukoil Schüssels Berufung als "Zeichen für die engen Verbindungen des Konzerns zum heimischen Wirtschaftsstandort" und als "Aufwertung von Wien als Holding- Sitz".

Schüssel hat bereits Erfahrung als Firmenaufseher: Seit dem Jahr 2010 sitzt er im Aufsichtsrat des deutschen Stromkonzerns RWE, seit 2007 ist er im Kuratorium der Bertelsmann-Stiftung aktiv, und seit 2018 ist er Aufsichtsrat des größten russischen Mobilfunkanbieters MTS. (APA, 7.3.2019)