Worldline ermöglicht Bargeldabheben bei denn´s Biomarkt in Österreich

Kunden der denn’s Biomärkte können ab sofort österreichweit in allen Märkten bei ihrem Einkauf Bargeld beziehen. SIX Payment Services gehört seit Ende 2018 zu Worldline und ermöglicht dieses Bargeldservice auf den Bankomat-Kassen.

Trotz des zunehmenden Trends zu Kartenzahlungen, insbesondere zu kontaktlosen Kleinbetragszahlungen, haben die Österreicher und Österreicherinnen noch immer gerne Bargeld bei sich. Was ist praktischer als beim Einkaufen auch gleich etwas Bargeld zu beziehen?

Stammkunden und -kundinnen von denn’s Biomarkt können nun in allen 28 Märkten in ganz Österreich bei der Bezahlung ihres Einkaufs Bargeld beheben. Damit bietet denn’s Biomarkt seinen Kunden ein Service, das in anderen europäischen Ländern längst gang und gäbe ist. In Österreich stellt SIX Payment Services die Bargeldbehebungs-Funktion bei den Zahlterminals seit dem Jahr 2017 bereit. Mittlerweile mit großer Akzeptanz: Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der Bargeldbehebungen um das Dreifache an.

Kundenbindung durch Zusatznutzen an der Bankomat-Kasse

Die Bankomat-Kasse hat einen praktischen Zusatznutzen bekommen – neben der einfachen und sicheren Kartenzahlung am Point of Sale (POS) kann ganz unkompliziert auch Bargeld behoben werden. Kunden ersparen sich den Weg zur nächsten Bank oder zum nächsten Geldausgabeautomaten und haben einen weiteren Touchpoint beim Händler ihrer Wahl.

Voraussetzung für die Bargeldbehebung ist ein Einkauf und die Zahlung mit einer österreichischen Bankomatkarte sowie die Mein denn´s Kundenkarte. Beim Kassiervorgang kann sich der Kunde Bargeld in der Höhe von bis zu EUR 200 ausbezahlen lassen – ohne jede Gebühr. Der Betrag des Einkaufs sowie der Bargeldabhebung sind am Kassa-Bon extra ausgewiesen.

Carola Alfery, Marketing Managerin denn’s Biomarkt: „Es freut uns sehr, dass wir unseren Mein denn’s Kundenkartenbesitzern dieses neue, tolle Service anbieten können! So sparen sich unsere Stammkunden ab sofort die Bankomat-Suche und können direkt beim Bio-Einkauf ganz unkompliziert Bargeld beheben."

Christian Renk, Country Manager SIX Payment Services in Österreich: „Wir freuen uns, dass die Biomarkt-Kette denn´s ihren Kunden unsere Bargeld-Funktion anbietet und ihnen damit im Alltag wirklichen Mehrwert bringt. Als Zahlungsspezialisten ist es uns ein Anliegen, das Kundenerlebnis so einfach und nahtlos wie möglich zu machen."

Seit November 2018 gehört SIX Payment Services zu Worldline und damit zum größten europäischen Technologiepartner für Banken und Händler.

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen. Innovationsfähigkeit ist in der Unternehmens-DNA von Worldline tief verankert. Das Leistungsportfolio von Worldline umfasst das nationale wie internationale Commercial Acquiring (Akzeptanz von Kartenzahlungen) für den stationären Handel ebenso wie im Online-Business, die hochsichere Abwicklung von Zahlungsverkehrstransaktionen für Banken und Finanzinstitute sowie Transaktionsdienstleistungen im Bereich E-Ticketing für lokale wie nationale öffentliche Einrichtungen. Mit seiner Präsenz in über 30 Ländern und innovativen digitalen Dienstleistungen ist Worldline der Zahlungstechnologiepartner der Wahl für Händler, Finanzinstitute, die öffentliche Verwaltung und Verkehrsbetriebe wie auch für Industrieunternehmen. In seinen drei Geschäftsbereichen Merchant Services, Financial Services inklusive equensWorldline, sowie Mobility & e-Transactional Services beschäftigt Worldline weltweit rund 11.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen geschätzten jährlichen Pro-forma-Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro. Worldline ist ein Atos Unternehmen. worldline.com

SIX Payment Services gehört seit 30. November 2018 zu Worldline und bietet maßgeschneiderte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des bargeldlosen Zahlungsverkehrs für Finanzinstitute und Händler weltweit. six-payment-services.com