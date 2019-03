FPÖ-Video: Staatsanwaltschaft will gegen Gudenus ermitteln

Die Neos hatten wegen des Videos gegen E-Card-Missbrauch mit einem Fes tragenden "Ali" Anzeige erstattet

Wien – Die Staatsanwaltschaft Wien ersucht den Nationalrat, die Immunität des geschäftsführenden FPÖ-Klubobmanns Johann Gudenus aufzuheben. Die Neos hatten die FPÖ aufgrund eines rassistische Klischees bedienenden Videos angezeigt.

In dem Clip, der Mitte November auf dem FPÖ-Kanal "FPÖ-TV" ausgestrahlt wurde, wird der Missbrauch der E-Card mit einem einen Fes tragenden "Ali" veranschaulicht. Er wurde auch auf der Facebook-Seite der Partei gezeigt. Die Neos waren über den Inhalt des Videos – das just am Tag eines Gipfels gegen Hass im Netz veröffentlicht wurde – empört und brachten bei der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung wegen Verdachts der Verhetzung ein (Paragraf 283 Strafgesetzbuch).

Für die Neos besteht der Verdacht, dass "eine nach den Kriterien der Abstammung bzw. regionalen oder ethnischen Herkunft sowie Religion definierte Gruppe von Personen in einer Weise beschimpft wurde, die geeignet ist, diese Gruppe in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen", heißt es in der Anzeige.

Die Staatsanwaltschaft hat nun einen Auslieferungsantrag an den Immunitätsausschuss gestellt. Neos-Justizsprecherin Irmgard Griss erklärte am Donnerstag: "Die Bildsprache des von der FPÖ veröffentlichten Videos ist verhetzend und rassistisch, wie sie in einem zivilisierten Staat und vor allem auch von einer Regierungspartei undenkbar sein sollte." Im Immunitätsausschuss werde man dafür stimmen, Ermittlungen gegen Gudenus zu ermöglichen. (APA, 7.3.2019)