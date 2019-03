Prozess gegen "Hilfssheriff", der Bub niederstreckte

Ein 25-Jähriger hat einen 12-Jährigen durch einen Faustschlag verletzt. Der Angeklagte sagt, das Opfer "terrorisiere" sein Umfeld

Wien – Das in Wien verbreitete verbale Mediationsangebot "Mir wern kan Richta brauchn" ist grundsätzlich eine feine Sache. Problematisch wird es, wenn man es wie Dominic G. aus Wien-Floridsdorf versteht, der sich im vergangenen August als Ankläger, Richter und Vollstrecker in Personalunion gesehen hat – und einen Zwölfjährigen mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden brachte.

Vor Richterin Sonja Weis bekennt sich der 25-Jährige zur körperlichen Attacke schuldig. Dass er sie dem Buben via Whatsapp einige Tage vorher angekündigt und damit eine gefährliche Drohung begangen habe, sei denkbar. Aber: "Ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht war ich angesoffen", entschuldigt sich der Arbeitslose.

Sturzbetrunken am Donnerstagvormittag

Die Richterin konsultiert ihren Akt und stellt fest, dass die Botschaft "Warte, du Hurensohn, wenn ich Dich seh, kannst dich auf viele Hiebe freuen" an einem Donnerstag um 10.24 Uhr abgesandt wurde. "Also vormittags", stellt Weis klar. "Da waren Sie schon so betrunken?" – "Nein, da hat die Party gerade angefangen. Aber wir haben die Nacht durchgefeiert", erinnert G. sich an eine Geburtstagsfeier.

Der Grund der Botschaft war ein Scherz, den der zwölfjährige Raphael sich mit seinem Bruder, einem Bekannten des Angeklagten, erlaubt hat. "Ich habe ihn verarscht und geschrieben, dass er nichts mehr trinken darf", sagt das Kind als Zeuge. "Dann sind die Nachrichten vom Angeklagten gekommen."

G. beteuert, der Bub würde "alle terrorisieren. Ich habe ihm schon oft erklärt, er soll die Leute nicht terrorisieren, aber da habe ich ganz normal mit ihm geredet. Beim Chat war ich einfach betrunken." Einige Tage später habe er aber neue Informationen erhalten, beschreibt der unbescholtene Angeklagte. "Er hat einer guten Freundin gedroht, dass er sie absticht." – "Der ist zwölf!", zieht Weis die Ernsthaftigkeit der Drohung in Zweifel. "Ja, aber ich komme damit nicht klar. Da hat es mich einfach ausgehängt."

Vor Unbeteiligten geschlagen

Der Bub wurde zu einem Treffen gelockt, wo ihm G. vor unbeteiligten Zeugen mit der Faust ins Gesicht schlug. "Ich habe ihm leicht eine gegeben", gesteht der Angeklagte zu. "Der ist umgefallen!", kontert die Richterin. "Nein, er ist einen Schritt zurückgegangen und dann gestolpert", relativiert der Angeklagte.

Überhaupt wollte er nach dem Vorfall, bei dem das Kind einen Bluterguss an der Wange und eine Wunde im Mundwinkel erlitt, eigentlich mit dessen Eltern reden. "Aber ich habe gehört, dass die nicht wollen." – "Verständlich. Würde ich auch nicht machen, wenn jemand mein Kind schlägt", kann Weis das Verhalten nachvollziehen.

Sie hält dem Angeklagten auch vor, dass er nicht "Hilfssheriff" spielen könne, selbst wenn es die Drohung des Knaben gegeben haben sollte. "Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu regeln, als ein Kind ins Gesicht zu schlagen", begründet sie die rechtskräftige Strafe von drei Monaten bedingt. (Michael Möseneder, 7.3.2019)