Gedenkfeier mit Politiker in Kabul mit Granaten beschossen

Präsidentschaftskandidat bei Angriff in Afghanistans Hauptstadt verletzt

Kabul – In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Mörsergranaten-Angriff auf eine Gedenkfeier mit hochrangigen Politikern mindestens ein Mensch getötet und 16 weitere verletzt worden. Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Mayar, am Donnerstag mit.

Bei der Gedenkveranstaltung für einen ehemaligen prominenten Führer der schiitischen Hasara-Minderheit im Westen Kabuls waren der afghanische Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, mehrere Präsidentschaftskandidaten und der ehemalige Präsident Hamid Karzai anwesend.

Acht Leibwächter verletzt

Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater und jetzige Präsidentschaftskandidat Hanif Atmar blieb unverletzt, hieß es in einer Erklärung auf seiner Facebook-Page. Acht seiner Leibwächter seien allerdings verletzt worden. Der Präsidentschaftskandidat Latif Pedram wurde ebenso verletzt, allerdings sei sein Gesundheitszustand stabil, hieß es auf seiner Facebook-Seite.

Das Gebiet sei weitläufig abgesperrt worden, hieß es aus dem Innenministerium. Die Zeremonie wurde abgebrochen. Sicherheitskräfte hätten die Person, die die Mörsergranaten abgefeuert hat, in einem Gebäude in der Nähe festgenommen.

In Vorjahr erschütterten mehr als 20 große Anschläge und Angriffe die afghanische Hauptstadt. Dabei starben mehr als 500 Menschen, mehr als 1.000 wurden verletzt. Den Großteil der Anschläge hatte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamiert.

Anders als in vielen muslimischen Ländern gibt es in Afghanistan keine Geschichte blutiger Fehden zwischen Sunniten und Schiiten. Aber seit dem Eingreifen der sunnitischen IS-Terrormiliz 2015 sind Schiiten zunehmend Ziel brutaler Angriffe. Oft werden Betende während hoher Feiertage getötet.

IS reklamiert Anschlag auf afghanische Baufirma für sich

Der IS hat den Angriff auf eine afghanische Baufirma vom Mittwoch für sich reklamiert. Bei dem Angriff in der östlichen Provinz Nangarhar kamen mindestens 16 Bauarbeiter ums Leben, neun weitere wurden verletzt. Der IS gab am Mittwochabend über sein Internet-Sprachrohr AMAQ an, die Tat verübt zu haben.

In der IS-Erklärung heißt es, die Selbstmordattentäter hätten Posten angegriffen, wo afghanische Sicherheitskräfte und Flughafenpersonal stationiert seien. Eine Baufirma wird nicht erwähnt.

Mehrere Angreifer hatten am frühen Mittwochmorgen das Gebäude der Baufirma gestürmt. Zwei Männer sprengten sich selbst in die Luft, drei wurden von Sicherheitskräften erschossen. Die Sicherheitsleute entschärften mehrere Bomben und zwei Sprengstoffwesten.

Behörden zufolge befindet sich die Baufirma gegenüber dem Flughafen von Jalalabad, der Provinzhauptstadt von Nangarhar. Dort führt sie unter anderem Arbeiten durch. Am Flughafen sind auch US-Truppen stationiert. (APA, 7.3.2019)