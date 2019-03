Erneut Bombenanschlag in Somalias Hauptstadt

Autobombe explodierte bei Kontrollpunkt in der Nähe des Nationaltheaters

Mogadischu – Bei einem Anschlag in Mogadischu sind der Polizei zufolge mindestens sieben Zivilisten getötet worden. Eine Autobombe sei am Donnerstag in der somalischen Hauptstadt explodiert, sagte ein Polizist. Etliche Menschen seien verletzt worden. Ob es sich um ein Selbstmordattentat handelte, war zunächst unklar.

Al-Shabaab bekennt sich

Die Terrormiliz Al-Shabaab beanspruchte den Anschlag über den Radiosender Al-Andalus für sich und erklärte, zehn Soldaten getötet zu haben. Demnach war das Ziel des Angriffs ein Checkpoint von Sicherheitskräften.

Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen seit Jahren in dem verarmten Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Sie kontrollieren weite Teile von Süd- und Zentral-Somalia und verüben immer wieder Anschläge, vor allem auf Sicherheitskräfte und Regierungsvertreter, aber auch auf Zivilisten.

Die USA sowie eine Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützen die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Miliz. Das US-Militär fliegt vor allem Luftangriffe gegen die Terrorgruppe. Diese sind unter US-Präsident Donald Trump deutlich angestiegen. (APA, 7.3.2019)