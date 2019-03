5G-Versteigerung brachte 188 Millionen Euro und unerwartete Bieter

Neben A1, T-Mobile und "3" beteiligten sich vier weitere Bieter

In Österreich sind die ersten 5G-Mobilfunklizenzen versteigert worden. Die Staatskassa nahm damit 188 Millionen Euro ein, wie die Telekombehörde RTR am Donnerstag mitteilte. Bei der Auktion waren sieben Bieter erfolgreich.

A1 (Telekom Austria) gab 64 Millionen Euro aus, T-Mobile 57 Millionen und "3" (Hutchison) 52 Millionen. Sie erwarben bundesweit Frequenzen. Weitere Bieter waren Spusu / Mass Response (1,8 Millionen), Liwest (5,3 Millionen), die Salzburg AG (4,4 Millionen) und die Holding Graz (3,0 Millionen). Die Auktion fiel für die Branche damit deutlich günstiger aus als jene der Vorgängertechnologie LTE (4G) im Jahr 2013. Für die Lizenzen gaben die Mobilfunker damals mehr als zwei Milliarden Euro aus. Überraschend war, dass neben den drei großen Handynetzbetreibern auch Newcomer mitmischten.

Zusätzliches Geld

Die Regierung kann sich über zusätzliches Geld freuen – sie rechnete mit 50 Millionen Euro. Aus der Versteigerung weiterer Frequenzen im Jahr 2020 sollen laut Budget weitere 350 Millionen in den Staatshaushalt fließen.

Konkret wurden die Frequenzen im Bereich von 3,4 bis 3,8 GHz versteigert. Dieses "5G-Pionierband" verfügt allerdings nicht über besonders gute Ausbreitungseigenschaften und wird daher eher in Städten genutzt werden. Österreich ist eines der ersten Länder in Europa, in denen 5G-Frequenzen versteigert wurden.

Deutlich schneller als 4G

Mit der 5G-Technologie können Internetverbindungen bis zu 100-mal schneller als mit 4G-Standard angeboten werden. Dem neuen Mobilfunk wird zugetraut, das Leben der Wirtschaft völlig auf den Kopf stellen zu können, da sie das Potenzial hat, das alte Festnetz abzulösen und den Weg für neue Anwendungen zu ebnen.

Mit den Frequenzen ist es den Mobilfunkern möglich, Netze aufzubauen. Bei Marktführer A1 hält man es für möglich, dass 5G in einigen Teilen Österreichs Ende des Jahres zu haben sein wird. In den vergangenen Wochen haben Hersteller wie Samsung und Huawei bereits erste 5G-Handys vorgestellt. (Markus Sulzbacher, 7.3.2019)