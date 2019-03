Eurofighter-U-Ausschuss: Anzeige Österreichs in den USA im Fokus

ÖVP und FPÖ hinterfragen die Klage der Republik gegen Airbus

Wien – Gleich drei Auskunftspersonen werden am Donnerstag im Eurofighter-Untersuchungsausschuss befragt. Hohe Erwartungen hat die Opposition vor allem an den letzten der drei, den Anwalt Stephan Hutter, der für 16 Uhr geladen ist. SPÖ, Neos und Liste Jetzt erhoffen sich von ihm Auskünfte zu jener Anzeige, die die Republik Österreich gegen Airbus in den USA eingebracht hat.

Über die Anzeige, an der Hutter mitgearbeitet haben soll, ist nur wenig bekannt, sie ist auch nicht Teil der U-Ausschuss-Akten. Dass sie eingebracht wurde, hat allerdings Hans Hamberger, Leiter der vom Verteidigungsministerium eingesetzten Task Force Eurofighter, bei seiner Befragung im September 2018 ohne Nennung von Details bestätigt.

Hamberger wird am Donnerstag ab 10 Uhr neuerlich befragt, auf Wunsch der Regierungsfraktionen. Neuerlich geladen ist auch Wolfgang Peschorn, der Präsident der Finanzprokuratur. Auch er kommt (voraussichtlich um 13 Uhr) auf Wunsch von ÖVP und FPÖ.

ÖVP und FPÖ hinterfragen Klage der Republik

ÖVP und FPÖ stellen die Erfolgsaussichten der von der Republik noch unter SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil eingebrachten Klage gegen Airbus infrage. Im U-Ausschuss erwarten sie sich dazu Auskünfte von den geladenen Mitgliedern der Eurofighter-Task-Force. Neos und Liste Jetzt kritisieren dies und wittern den Plan der Regierungsfraktionen, Eurofighter zu rehabilitieren.

"Wir wollen ausschließen, dass es eine politisch motivierte Klage war", sagte FPÖ-Mandatar Christian Schandor vor Sitzungsbeginn. Man wolle die Grundlagen (etwa Gutachten) für die Klage ebenso hinterfragen wie die angegebene Schadenssumme von bis zu 1,1 Milliarden Euro. Andreas Ottenschläger (ÖVP) ergänzte, dass auch mögliche Einflussnahmen und Kontakte durch Listengründer und U-Ausschuss-Mitglied Peter Pilz zu klären seien. Dass die ÖVP die Klage abdrehen wolle, wies er auf Journalisten-Nachfrage aber zurück.

Kopfschütteln bei Opposition

Die Opposition reagierte darauf mit Kopfschütteln. Motiv für die neuerliche Ladung von Wolfgang Peschorn (Finanzprokuratur) und Task-Force-Leiter Hans Hamberger sei wohl, die verwendeten Gutachten in Zweifel zu ziehen, meinte Michael Bernhard (Neos). ÖVP und FPÖ verfolgten damit den Plan, den Eurofighter-Hersteller zu rehabilitieren.

Daniela Holzinger-Vogtenhuber (Jetzt) sah darin auch einen Blockadeversuch, um die Ladung relevanter Zeugen, wie etwa Volker Knestel aus dem aktuellen Kabinett der Sozialministerin, zu verhindern. (APA, 7.3.2019)