Morgen-Update für Donnerstag, 7.3.: Politischer Aschermittwoch, Sicherungshaft und Champions League

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Sicherungshaft für Asylwerber soll bis zu halbes Jahr dauern

Türkiser Polit-Aschermittwoch in Klagenfurt

FPÖ am Aschermittwoch zwischen EU-Wahlkampf und Oppositionskritik

Tierschützer berichten vor BVT-Ausschuss von Repressalien

[International] Annegret Kramp-Karrenbauer attackiert bei Aschermittwochsrede ihre Kritiker

[Panorama] Zentraler Wiener Fernbusterminal entsteht in der Leopoldstadt

[Wirtschaft] Zeuge im Buwog-Prozess: "Kitt zwischen diesen drei Musketieren ist das Geld"

[Sport]

[Wetter] Im Westen verdichten sich die Wolken rasch und am Vormittag setzt in Vorarlberg und Osttirol Regen ein. Dieser breitet sich am Nachmittag allmählich ostwärts bis zur westlichen Obersteiermark aus. Zuvor werden von West nach Südost 10 bis 21 Grad erreicht.

[Zum Tag] Am 7.3.1988 gibt die Band Depeche Mode in der Werner-Seelenbinder-Halle in Berlin ihr einziges Konzert in der DDR.