Türkiser Polit-Aschermittwoch in Klagenfurt

Sebastian Kurzs Stargast war der Ex-Boxer und nunmehrige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko

Klagenfurt – Er, der Kanzler, kam an diesem Aschermittwochabend mit großer Entourage nach Klagenfurt angereist. Im Gefolge des ÖVP-Chefs Sebastian Kurz drängten sich ÖVP-Regierungsmitglieder, die Kärntner Landesparteifühung, EU-Spitzenkandidat Othmar Karas und sogar der Kiewer Bürgermeister und Ex-Boxweltmeister Natali Klitschko hatte sich in die Klagenfurter Messehalle bemüht. Da blieb für den Kärntner evangelischen Superintendenten Manfred Sauer keine Zeit.

Es wäre wegen des Karfreitags gewesen, dem höchsten Feiertag der evangelischen Kirche, den die Kurz‘sche Regierung ersatzlos gestrichen hatte. "Es wäre eine schöne Geste gewesen, wenn Bundeskanzler Kurz unsere Erklärung zum Karfreitag und die Bitte nach einer anderen Lösung selbst entgegen genommen hätte", bedauert Sauer im Gespräch mit dem Standard. Und so musste der Kärntner ÖVP-Landesrat Martin Gruber einspringen und sich dem Schweigemarsch, der sich mit Sauer und den Vertretern der evangelischen, katholischen und altkatholischen Kirche zum "Politischen Aschermittwoch" der ÖVP in die Messehalle aufgemacht hatten, stellen. Während drinnen im mit türkisen Leinwänden und weißen Sternen dekorierten großen Saal mehr als tausend Kurz-Fans auf die Botschaft ihres Parteiführers harren.

Ingebor Sandner, langjähriges Pareimitglied, meint, es lohne sich zu warten: "Was das Besondere an Sebastian Kurz ist? Er ist jung, hat eine gute Aura. Wir können stolz und froh sein, dass wir ihn haben. Außerdem: FPÖ und ÖVP passen gut zusammen." Einen Stehtisch weiter im Foyer der Messe unterhalten sich zwei ältere Herrn, ebenfalls lange Jahre in der ÖVP. Die Jugend sei es, die den Kanzler ausmache, sagt der eine, "wie der Hirschler beim Schifoan, ein Ausnahmetalent". Etwas anders beurteilen beide das Verhältnis zum Koalitionspartener FPÖ: "Die Freiheitlich können das Zündeln einfach nicht lassen."

Karas gegen "Anti-EU-Populisten"

Dann endlich nach Abspielung des neuen türkisen Werbefilms werden Kurz, Gruber und Klitschko nach der Choreographie einer US-Box-Show in den Saal begleitet. Ab jetzt wird auf Englisch einmoderiert. Als erster darf EU-Spitzenkandidat Othmar Karas auf die Bühne. Immerhin ist diese für die kleine Kärntner Landespartei überdimensional groß inszenierte Veranstaltung als Auftakt für die EU-Wahl gedacht. Vorweg verbeugt sich Karas vor Kurz: "Danke Sebastian, dass du mich wieder zum Spitenkandidaten gemacht hast." Karas redet dem "Miteinander" das Wort, als Antwort auf "Anti-EU-Populisten und Nationalisten." Und meint damit auch die FPÖ, die er ohne sie definitiv zu nennen für ihren Anti-EU-Kurs geisselt.

Dann kommt der Ehrengast aus der Ukraine, der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko dran, der seine Orientierung an das demokratische Europa nachdrücklich unterstreichen will. Aber endlich: Kurz. Er habe vor einem Jahr versprochen, unangenehme Reformen durchzuziehen, auch bei Gegenwind und die illegale Migration zu reduzieren. Tosender Applaus."Wir sind stolz", sagt Kurz, "Östereich hat sich gut entwickelt", die Schuldenpolitik sei beendet, Kurz: "Die Veränderung hat begonnen." (Walter Müller aus Klagenfurt, 6.3.2019)