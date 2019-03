Annegret Kramp-Karrenbauer attackiert bei Aschermittwochsrede ihre Kritiker

CDU-Chefin nennt bei Auftritt in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern die Debatte um ihren Toiletten-Witz "Blödsinn"

Um Gottes Willen. Was schwimmt dann da im heißen Wasser? Aschermittwoch ist, und in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern, sieden Frankfurter Würstel am Buffet vor sich hin. Derlei Frevel würde man sich bei der CSU in Bayern nie erlauben. Aber hier oben, im Nordosten Deutschlands, hat man es nicht so mit dem Fasching und den strengen Regeln für den anschließenden Aschermittwoch. Zu landesweiter Bekanntheit hat es die Kleinstadt nur gebracht, weil Angela Merkel als CDU-Chefin hier immer ihre Aschermittwochs-Reden gehalten hat. Ihr Wahlkreis ist nicht weit entfernt.

Merkel ist als CDU-Chefin Geschichte, ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat noch gar keinen Bundestags-Wahlkreis. Aber sie hat sich entschieden, in Merkels Fußstapfen zu treten und ihre Aschermittwochs-Premiere auch nach Demmin zu legen. So füllt sich die Tennishalle auch dieses Jahr wieder, die Combo spielt einen Tusch nach dem anderen, zudem "Es gibt kein Bier auf Hawaii".

"Ich hab die Kramp-Karrenbauer noch nie persönlich erlebt, ich kenn sie nur aus dem Fernsehen, und da gefällt sie mir immer, weil sie so gerade raus ist", sagt eine Rentnerin aus Demmin, die an ihrem Mineralwasser nippt. "Na, dann schauen wir mal, welche Minderheit sie heute beleidigt", meint ihre Tischnachbarin und lacht. Es ist eine Anspielung auf "Toiletten-Gate", auf Kramp-Karrenbauers Karnevals-Auftritt in Baden-Württemberg. Dort hat sie sich über Intersexuelle lustig gemacht und kassierte dafür sehr viel Schelte. Bei der CDU ahnt man, dass das Thema noch nicht abgeschlossen ist, zumal "AKK" sich dazu selbst noch nicht geäußert hat.

"Erklär uns jetzt den Unisex!"

Und so weist der CDU-Europa-Abgeordnete Werner Kuhn, der durch die Veranstaltung führt, gleich mal darauf hin, dass er den Spott daneben findet. Die Vorsitzende holt er dann mit folgenden Worten auf die Bühne: "AKK, drum sei ein Schatz, komm hoch zu mir, hier ist dein Platz. Der ganze Saal ist jetzt perplex: erklär uns jetzt den Unisex!"

Das tut Kramp-Karrenbauer nicht. Doch sie nimmt den Ball sofort auf und sagt: "Karneval war echt eine stürmische Zäsur." Sie staune, wie lange und intensiv über ihren Witz diskutiert worden sei. Beim Stockacher Narrengericht in Baden-Württemberg hatte sie erklärt, Toiletten für Intersexuelle seien "für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen".

Das sei keine Veräppelung des dritten Geschlechts gewesen, versichert sie. Vielmehr habe sie über das Verhältnis von Mann und Frau gesprochen. "Manchmal muss man genauer hinsehen, bevor man sich aufregt", sagt sie und fügt hinzu: Wenn jedes Wort in Deutschland nun auf die Goldwaage gelegt werde, dann "geht ein Stück Tradition verloren", nämlich die "Tradition von Fastnacht und von Karneval".

"Das verkrampfteste Volk der Welt"

Sie habe unlängst eine Dokumentation über den Mauerfall 1989 gesehen und gedacht, damals seien die Deutschen das "glücklichste Volk der Welt gewesen". Nun aber, so die CDU-Chefin, "habe ich das Gefühl wir sind das verkrampfteste Volk der Welt." Überhaupt sei ihr Eindruck: "Wir haben keine wirklichen Probleme." Sonst könne sie sich nicht erklären, wie man tagelang "über so einen Blödsinn diskutieren kann". Es gibt aus ihrer Sicht viel wichtigere Themen, beispielsweise die EU-Wahl im Mai. "Wir stehen vor einer Wahl wie keine andere", sagt sie, denn im Mai werde sich entscheiden "ob das, was wir in Deutschland und Europa für richtig halten, noch eine Rolle spielt".

Europa habe geholfen, dass "die Mauer fiel und dass wir im wiedervereinigten Deutschland leben". Die CDU kämpfe daher "für Europa, weil es nur gemeinsam mit Europa gehen kann". Die "große Frage" sei der Schutz der Außengrenzen, "das müssen wir klären". Sie macht einmal deutlich, dass sie gegenüber kriminellen Flüchtlingen eine harte Linie fahren will: "Wenn jemand den Schutz missbraucht, um in schrecklicher Art und Weise Verbrechen zu begehen, der muss Deutschland verlassen und darf europäischen Boden nicht mehr betreten."

Distanz zur SPD

Immer wieder wird sie von lautem Applaus und Bravo-Rufen unterbrochen, auch als sie sich der SPD zuwendet und über diese lästert. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bevorzuge die roten Ministerien, für diese sei Geld übrig, die schwarzen Ressorts hingegen sollen "bluten". Kramp-Karrenbauer: "So ist man kein guter Finanzminister." Auch andere Vorhaben der SPD missfallen "AKK": die geplante Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. "Habt ihr schon mal versucht mit einem Rasensprenger ein Glas Wasser zu füllen?" fragt sie unter Gelächter des Publikums.

Auch die Grundsicherung und das Arbeitslosengeld für Langzeitarbeitslose ("Hartz IV") ohne finanzielle Sanktionen auszuzahlen, wenn jemand angebotene Arbeit ablehnt, kommt bei "AKK" nicht gut an. Das sei eine teure "Selbsttherapie" auf Kosten der Steuerzahler für die Sozialdemokraten. Man müsse vielmehr an jene denken, die morgens aufstehen und "malochen". Aber die "wählen schon lange nicht mehr die SPD". Das Publikum ist zufrieden, die erste Aschermittwochsrede von Kramp-Karrenbauer kommt gut an. Auch die Rentnerin, die bloß ihr Wasser trank, geht gut gelaunt nach Hause: "Inhaltlich ist die Neue ja ohnehin wie Merkel. Aber sie kann einfach besser reden." (Birgit Baumann aus Demmin, 6.3.2019)