Zentraler Wiener Fernbusterminal wird in der Leopoldstadt errichtet

Neben dem Ferry-Dusika-Stadion und dem Stadioncenter – Realisierung innerhalb von fünf Jahren geplant

Wien – Das zentrale Wiener Fernbusterminal wird neben dem Ferry-Dusika-Stadion im Bezirk Leopoldstadt errichtet. Das haben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou, ihre designierte Nachfolgerin Birgit Hebein (beide Grüne) und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch verkündet. Der internationale Busbahnhof soll binnen fünf Jahren realisiert werden.

Sport-&-Fun-Halle muss weichen

Die neue Station wird direkt an das dortige Einkaufszentrum Stadioncenter anschließen – und eine Reihe bisheriger Haltestellen ersetzen. Derzeit fahren die Fernbusse unterschiedliche Orte an, ein wichtiger Knotenpunkt befindet sich in Erdberg. Für den neuen Fernbusterminal muss die Sport-&-Fun-Halle weichen, sie soll an anderer Stelle neu errichtet werden.



Die Debatte über den Standort der zentralen Busdrehscheibe dauert bereits lange. In einer Studie war der Verteilerkreis in Favoriten als optimale Lösung genannt worden, dagegen hatte sich jedoch der Bezirk quergelegt. (APA, 6.3.2019)