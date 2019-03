Warriors in eigener Halle von Boston gedemütigt

95:128-Debakel des NBA-Champions in Oakland

Oakland (Kalifornien) – Die Golden State Warriors haben am Dienstagabend (Ortszeit) eine weitere empfindliche Heimniederlage in der National Basketball Association (NBA) kassiert. Der amtierende NBA-Champion schlitterte in der Oracle Arena in Oakland in ein 95:128-Debakel gegen Rekordmeister Boston Celtics, der davor fünf seiner jüngsten sechs Partien verloren hatte.

Es war schon die fünfte Heimpleite der Warriors in dieser Saison mit mindestens 20 Punkten Differenz. In Abwesenheit von Klay Thompson, der erneut wegen Knieschmerzen pausieren musste, erreichte nur dessen "Splash Brother" Stephen Curry mit 23 Punkten Normalform. Superstar Kevin Durant kam dagegen auf lediglich 18 Zähler, verwertete keinen einzigen seiner fünf Dreierversuche und leistete sich zudem noch fünf Ballverluste (Turnover).

Bester Mann bei den Celtics war der von der Bank kommende Flügelspieler Gordon Hayward, der 19 seiner insgesamt 30 Punkte in der ersten Hälfte verbuchte. Das Match war praktisch schon zur Pause entschieden, denn da führten die Gäste aus Boston bereits mit 73:48.

Im zweiten Schlager des Tages setzten sich die von NBA-Topscorer James Harden mit 35 Punkten – 19 davon im Schlussviertel – angeführten Houston Rockets bei den Toronto Raptors 107:95 durch. Für die stärkste Leistung der Dienstagspiele sorgte aber All-Star Karl-Anthony Towns, der die Minnesota Timberwolves mit 41 Punkten und 14 Rebounds zum 131:120-Heimsieg über Oklahoma City Thunder führte. (APA, 6.3.2019)

Dienstag-Ergebnisse der NBA:

Indiana Pacers – Chicago Bulls 105:96

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 114:106

Toronto Raptors – Houston Rockets 95:107

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 120:111

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 131:120

Golden State Warriors – Boston Celtics 95:128