"Pumpen": Neuer Austro-"Tatort" mit Krassnitzer und Neuhauser

Eisner und Fellner im Fitnessstudio – Regie führt Andreas Kopriva – Voraussichtlich 2020 auf ORF 2 zu sehen

Wien – Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser gehen gemeinsam ins Fitnessstudio – jedenfalls für den neuen Austro-"Tatort", der aktuell in Wien und Umgebung gedreht wird. Unter dem Titel "Pumpen" erwartet die Zuseher ein Abtauchen in eine Welt voller Kraftkammern und verbotener Substanzen. Sein "Tatort"-Regiedebüt beim 23. Fall des Krimiduos liefert Andreas Kopriva ab, wie es in einer Aussendung heißt.

Neben Krassnitzer und Neuhauser sind in weiteren Rollen Thomas Stipsits, Hubert Kramar, Anton Noori und Laurence Rupp zu erleben. Das Drehbuch stammt von Robert Buchschwenter und Karin Lomot. Die Ausstrahlung des Krimis, für den noch bis Anfang April gedreht wird, ist für 2020 in ORF 2 geplant. (APA, 6.3.2019)

Mehr zum Thema "Tatort" können Sie im STANDARD-Podcast "Serienreif" nachhören: Adele Neuhauser im Gespräch über die Folge "Wahre Lügen":