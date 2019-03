Fidesz-Gründer erwartet keine Entschuldigung Orbáns

13 Parteien aus acht EU-Ländern und Norwegen beantragten offiziell Parteiausschluss. Showdown bei EVP-Vorstand am 20. März im Europaparlament in Brüssel

Budapest – Die ungarische Regierungspartei Fidesz will sich nach Aussagen eines hochrangigen Funktionärs nicht den Bedingungen der EVP für einen Verbleib in der konservativen europäischen Parteienfamilie beugen. Der Fidesz-Gründer Tamas Deutsch sagte ATV am späten Dienstagabend, dass er keine Entschuldigung von Ministerpräsident Viktor Orbán bei der EVP erwarte.

Bereits 15 Volksparteien aus neun EU-Ländern und Norwegen haben sich für einen Ausschluss ausgesprochen. 13 von ihnen formell, zwei weitere medial. Der Showdown wird beim EVP-Vorstand am 20. März im Europaparlament in Brüssel stattfinden. Am Mittwoch bekräftigte EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber im Hörfunksender Bayern 2: "Alle Optionen liegen auf dem Tisch, auch der Ausschluss aus der Europäischen Volkspartei."

Bedingungen von Weber

CSU-Politiker Weber hatte am Dienstag eine Reihe von Bedingungen gestellt. Dazu gehört, dass Orbán sich bei der EVP entschuldigt. Stein des Anstoßes war eine Plakatkampagne der Fidesz, in der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem US-Milliardär George Soros die bewusste Förderung illegaler Einwanderung in die EU vorgeworfen werden. Weber forderte zudem, dass die von Soros unterstützte Zentraleuropäische Universität CEU dauerhaft in Budapest bleiben solle.

Heikel ist die Sache allemal, nachdem im Mai die EU-Wahlen anstehen. Die EVP muss abwägen, ob ihr die Ausritte Orbáns mit dessen Anti-Brüssel-Kampagne wert sind, die Fidesz auszuschließen und damit natürlich auch die EVP zahlenmäßig zu schwächen. Oder eine klare Haltung zu zeigen und darauf zu hoffen, dass dies von den Wählern honoriert und damit der Abgang der Fidesz-Abgeordneten zumindest ausgeglichen wird.

Schluss mit Feindbildern

Vertreter der Fidesz hatten am Dienstag in Budapest erklärt, dass man Teil der konservativen Parteienfamilie bleiben wolle. Bisher hatten CDU und CSU einen Rauswurf Orbáns verhindern wollen, weil sie fürchten, dass dieser dann eine Allianz mit Rechtspopulisten oder Rechts-Parteien in Osteuropa schmiedet.

Aus Österreich hatten sich Bundeskanzler Sebastian Kurz, EU-Spitzenkandidat für die Wahlen Othmar Karas und Erweiterungskommissar Johannes Hahn gemeinsam voll auf die Seite Webers gestellt. Die präsentierten Punkte seien unverhandelbar und müssten sichergestellt sein, ansonsten "drohen weitere Schritte", so die drei ÖVP-Granden. Orbán müsse endlich aufhören, mit Feindbildern, Schuldzuweisungen und Antisemitismus Politik zu machen, forderte Karas. "Sollte das nicht passieren, muss das Ausschlussverfahren eingeleitet werden." (APA, Reuters, 6.3.2019)