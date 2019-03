Drei-Frauen-Kollektiv WHW leitet künftig Kunsthalle Wien

Ein Trio aus Zagreb übernimmt ab Juni von Nicolaus Schafhausen

Das Frauenkollektiv WHW aus Zagreb übernimmt ab Juni die Leitung der Kunsthalle Wien. Das gab Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch bekannt. Von den 83 Bewerbungen waren acht in die Endauswahl gekommen. Eine Jury fällte die Entscheidung, der sich die Stadträtin anschloss, einstimmig. Ihr gehörten an: Dirk Snauwaert, Kathrin Rhomberg, Hannah Lessing, Norbert Kettner, Sonja Huber und Irina Nalis-Neuner.

WHW steht für "What, How & for Whom" und besteht aus Ivet Ćurlin, Sabina Sabolović und Nataša Ilić. "Ich freue mich auf unprätentiöse, intellektuelle und gleichzeitig humorvolle Kulturarbeiterinnen", sagte die Stadträtin, die darauf verwies, dass auch die Documenta in Kassel künftig von einem Kollektiv geleitet wird.

Kunstproduktion

Eine vierte WHW-Kollegin wird in Zagreb bleiben und nicht nach Wien kommen. Die Kunsthalle soll sich künftig international und Richtung der Kunstproduktion öffnen, sagte Sabolović.

1999 gegründet, führt WHW seit 15 Jahren die Galerie Nova in Zagreb. Daneben kuratierte das Kollektiv große internationale Ereignisse wie etwa die Istanbul Biennale 2009. Nataša Ilić, Ivet Ćurlin und Sabina Sabolović sind weltweit gefragte Kuratorinnen – in London und Antwerpen, Prag und Madrid, Hongkong und New York. Durch ihre Arbeiten im 21er-Haus oder dem Grazer Kunstverein sind sie auch in Österreich bekannt.

Kunst für wen?

Was, Wie und für Wen – diese drei titelgebenden Grundfragen betreffen die Planung, Konzipierung und Umsetzung von Ausstellungen ebenso wie Kunstproduktion und -vertrieb, aber auch die Stellung von Künstlerinnen und Künstlern auf dem Arbeitsmarkt. Diese Fragen bildeten den Titel des ersten WHW-Projekts, das im Jahr 2000 in Zagreb umgesetzt wurde, und wurden in weiterer Folge zum Arbeitsmotto und Namen des Kollektivs. (APA, 6.3.2019)