"QAnon": Verschwörungsbuch führt Amazon-Toplisten an

Das Buch spielt in mehreren Listen der Vertriebsplattform oben mit – Stellungnahme von Amazon ausständig

Das Buch "QAnon: An Invitation to the Great Awakening" ("Qanon: Eine Einladung zum großen Erwachen") führt nicht nur die Amazon-Bestsellerliste "Censorship & Politics" an, sondern belegt derzeit Platz auch drei der Neuerscheinungenliste ("Hot New Releases"). Der Autor des Buches ist unbekannt, einige Mitglieder der Verschwörungsgruppe "QAnon" beanspruchen die Inhalte für sich, wie NBC berichtet.

Dubiose Theorien

"Q" oder "QAnon" ist ein Distributor von Verschwörungstheorien. Gesteuert und organisiert wird das Grundgerüst der Inhalte durch eine US-amerikanische Einzelperson oder Gruppe, die angebliche geheime Daten für sich beanspruchen. So seien die Verbreiter im Besitz von Informationen über Trumps Präsidentschaft. Es ist von dubiosen Thesen wie einem sogenannten "Deep State" die Rede.

Trump-Verbindungen

Das Symbol des Zusammenschlusses an Verschwörungstheoretikern wurde regelmäßig auf "Make America Great Again"-Veranstaltungen Donald Trumps gesichtet. Die Gruppierung gewann so vermehrt an Popularität.

Den Anfang nahm sie durch kryptische Posts auf "4chan" oder "8chan". Hier wurden Theorien verbreitet, die beinhalten, hochrangige demokratische Beamte sowie Politiker und Kontrahenten Trumps würden einem weitreichenden Netzwerk an "Kinderschändern- und Mördern" angehören. Die Theorien werden als erfunden und unfundiert eingeschätzt. Sie sind in keiner Form belegt.

Lückenhafter Algorithmus

Das plötzliche Auftauchen des Buches auf der Buchliste Amazons deutet auf die potenzielle Gefährlichkeit hin, die mit algorithmischen Empfehlungen einhergeht. Die durchschnittliche Bewertung der Druckschrift beträgt zum jetzigen Zeitpunkt fünf Sterne auf Amazon. Nicht nur das Buch ist für 15.52 Dollar auf Amazon erhältlich. Auch T-Shirts, Tassen und Kappen stehen bis dato zum Verkauf zur Verfügung.

Dringend nötige Geldeinnahmen

Experte Mike Rothschild sieht in der Veröffentlichung des Buches die Möglichkeit für QAnon begraben, dringend gebrauchte Geldeinnahmen für die Sekte zu mobilisieren. Die Verschwöungstheoretiker hätten Lücken im Amazon-Algorithmus erkannt und würden diese gezielt ausnützen.

Der Umgang mit vergleichbaren Gruppen wird viel diskutiert. Youtube lenkte kürzlich gegen und kündigte Änderungen an, die Sichtbarkeit von Verschwörungsinhalten besser kontrollieren sollen. Eine Stellungnahme von Amazon ist zum jetzigen Zeitpunkt ausständig. (red, 6.3.2019)