Regierung plant Sicherungshaft mit richterlicher Genehmigung

Wien – Die Bundesregierung schlägt eine Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber mit richterlicher Genehmigung vor. Diese soll auch im Einklang mit österreichischen Gesetzen, der Menschenrechtskonvention sowie dem Europarecht sein, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach dem Sicherheitsgipfel und dem Ministerrat an. Noch heute soll die Opposition zu Gesprächen eingeladen werden.

"Ich hoffe, dass es Unterstützung der Opposition gibt, um Österreich einen kleinen Schritt sicherer zu machen", auch sollen sich Fälle wie in Dornbirn nicht wiederholen können, so Kurz weiter. "Ja, natürlich", handle es sich um ein sehr sensibles Thema, räumte der ÖVP-Obmann ein. Die Pläne der Regierung würden aber bereits auch in 15 europäischen Staaten umgesetzt. Die Klubobmänner von ÖVP und FPÖ werden ihre Kollegen der Oppositionsparteien noch heute einladen. Da es sich um eine Zwei-Drittel-Materie handelt, ist ja die Zustimmung von SPÖ oder Neos nötig.

Strache will "Sicherheitslücken" schließen

Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sah Handlungsbedarf gegeben und meinte, es wäre "fahrlässig, hier untätig zu bleiben". Nun sollen vorhandene "Sicherheitslücken" zwischen den bestehenden Haftmöglichkeiten geschlossen werden. Die EU-Aufnahmerichtlinie ermögliche diese geplanten Maßnahmen, so Strache.

Konkret soll das so aussehen: Wird ein Asylwerber festgenommen, muss das Bundesamt für Asyl die Person überprüfen und ein Gefährdungsprofil erstellen. Dann entscheidet ein Richter des Bundesverwaltungsgerichts binnen 48 Stunden über eine Sicherungshaft.

Neben der Regierungsspitze sind beim heutigen Treffen Justizminister Josef Moser (ÖVP), Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und dessen Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) dabei.

Geplant ist eine Sicherungshaft für potenziell gefährliche Flüchtlinge. Die FPÖ hat sich zuletzt dafür ausgesprochen, einen Richter erst einzubinden, nachdem die Sicherungshaft behördlich bereits verhängt worden ist. Im Gegenzug solle der Rechtsschutzbeauftragte aufgewertet werden. Staatssekretärin Edtstadler wiederum hatte betont, dass eine Sicherungshaft nur mittels Genehmigung eines Richters möglich sein soll. (APA, red 6.3.2019)