Bloomberg tritt bei US-Präsidentenwahl 2020 nicht an

Ex-Bürgermeister von New York will Initiative im Kampf gegen den Klimawandel starten

New York – Der ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, wird sich nicht um die US-Präsidentschaft 2020 bewerben. Stattdessen werde er eine Initiative im Kampf gegen den Klimawandel starten, kündigte der Milliardär an.

Der Gründer der gleichnamigen Nachrichtenagentur gehört zu den Kritikern des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump. Im vergangenen Jahr gab er Millionen aus, um die Demokraten bei der Kongresswahl zu unterstützen. (APA/Reuters, 5.3.2019)