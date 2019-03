Britische Aufseher planen Cyber-Stresstest für Banken

IT-Sicherheit hat auch bei EZB größte Priorität

Die britischen Finanzaufseher nehmen die Widerstandsfähigkeit ihrer heimischen Banken gegenüber Hacker-Angriffen unter die Lupe. In einem Stresstest wollen sie prüfen, wie wirksam die Geldhäuser gegen Cyber-Attacken gewappnet sind, wie die Bank of England (BoE) am Dienstag in London mitteilte.

Die Finanzwächter wollen außerdem herausfinden, wie schnell sich ein Geldhaus von einem Angriff erholt und seinen Zahlungsverkehr wieder aufnehmen kann. Der Stresstest ist für Mitte dieses Jahres geplant. Die Testergebnisse für die einzelnen Banken sollen allerdings nicht veröffentlicht werden.

Bank of Valletta lag einen Tag lahm

In der Eurozone zählen IT-Sicherheit und Cyberrisiken zu den Prioritäten der EZB-Bankenaufsicht für heuer. Hackerangriffe stellen für die Finanzbranche eine erhebliche Gefahr dar: So musste in Malta die Bank of Valletta im Februar an einem Tag ihre gesamten Geschäfte stoppen, nachdem es Hackern gelungen war in ihre IT-Systeme einzudringen und Gelder ins Ausland zu transferieren. In Deutschland mahnt die Finanzaufsicht Bafin schon seit längerem, dass Banken und Sparkassen mehr für die IT-Sicherheit tun müssen. (APA, 05.03.2019)