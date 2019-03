Paukenschlag im Dopingskandal: Johannes Dürr verhaftet

Staatsanwaltschaft in Innsbruck: "Ermittlungen haben einen Verdacht ergeben"

Knalleffekt im Dopingskandal rund um die beiden Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf: Der ehemals gedopte Langläufer Johannes Dürr, der bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 einen positiven Dopingtest abgeliefert hatte, wurde heute Mittag in Innsbruck verhaftet. Er dürfte offenbar eine zentrale Rolle in der aktuellen Dopingaffäre spielen.

Ermittelt wird gegen Dürr wegen des Verdachts des Sportbetrugs und wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz. Zudem soll Dürr in den vergangenen Wochen auch nicht besonders kooperativ gewesen sein bei den Ermittlungen.

Ja, es stimmt", bestätigt Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, dem STANDARD. "Die laufenden Ermittlungen haben einen Verdacht ergeben, der es notwendig gemacht hat, ihn festzunehmen." Welcher Verdacht gegen Dürr gehegt wird, wollte Mayr nicht sagen. Binnen 48 Stunden müsse jedenfalls darüber entschieden werden, ob über Dürr die Untersuchungshaft verhängt wird. (red, 5.3.2019)